Oljefondet utelukker kinesisk kraftentreprenør

Power Construction Corp of China bygger blant annet vannkraftverk.

Power Construction Corp of China står bak byggingen av flere store vannkraftverk ulike steder i verden. Bildet viser Three Gorges-demningen i Hubei i Kina, der selskapet var en av hovedentreprenørene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres ...

Det kinesiske selskapet utelukkes fordi man mener det er «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade», skriver Oljefondet i en pressemelding torsdag kveld.

Utelukkelsen av Power Construction Corp of China skjer på bakgrunn av selskapets vannkraftutbygging i Batang-Toru i Indonesia.

Avgjørelsen kommer etter en tilrådning fra Etikkrådet 14. februar. Det er Norges Banks hovedstyre som tar avgjørelser om utelukkelse, i tråd med forskriften som setter retningslinjene. Utelukkelse innebærer at Oljefondet ikke kan være investert i et selskap.

Entreprenøren Power Construction Corp of China er et statlig kinesisk selskap som fokuserer på byggeprosjekter innen vannkraft og elektrisitet.

Selskapet var blant annet en av hovedentreprenørene i byggingen Three Gorges-demningen i Hubei i Kina, verdens største vannkraftverk målt i installert kapasitet. Power Construction Corp of China har også bygget demninger i land som Malaysia, Laos, Sudan og Ghana utenfor Kina.

Oljefondet opplyser samtidig at selskapet Petrofac settes til observasjon i en periode på tre år. Bakgrunnen er kriteriet om risiko for grov korrupsjon og annen grov økonomisk kriminalitet.

Petrofac driver blant annet med bygging og vedlikehold av anlegg innen olje- og gass.