Finanstilsynet: DNB med omfattende feilrapportering

DNB har rapportert feil om handel i norske aksjer som Kahoot, NRS og Sbanken. Norges største bank innrømmer svakheter og legger seg flat.

DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Finanstilsynet har funnet betydelige mangler i DNBs rapportering av transaksjoner i finansielle instrumenter, deriblant i flere norske aksjer.

Siden 2020 har tilsynet sett på handler rapportert fra storbanken.

I et brev Finanstilsynet har sendt til DNB går det frem at feilene er grunnleggende og omfattende, at det er mange av dem og at manglene har vedvart.

Finanstilsynet sier at korrekt rapportering er viktig for å kunne «oppdage, kontrollere og etterforske markedsmisbruk».

DNB peker på svakheter i egne systemer, samt feil hos tredjepartsleverandør. Banken har satt i gang tiltak for å forbedre rapporteringen.

«Det opplyses at det er bankens forventning at de iverksatte tiltak vil gi tilfredsstillende kvalitet i transaksjonsrapporteringen fremover. DNB beklager det inntrufne», står det i brevet datert 31. oktober 2022.

Dette sier loven Verdipapirforetak Verdipapirforetakmeglerhus som utfører transaksjoner med finansielle instrumenter finansielle instrumenterAksjer, fond, derivater, osv., skal gi Finanstilsynet nøyaktige og fullstendige opplysninger om slike transaksjoner snarest mulig og senest ved utgangen av påfølgende virkedag. Vis mer

Kahoot, NRS og Sbanken

DNB erkjente allerede høsten 2020 at bankens kvalitet på rapporteringen av transaksjoner ikke har vært god nok.

Likevel fant Finanstilsynet ytterligere feil i rapporteringen av handler ett år senere.

Tilsynet trekker i den sammenheng frem at feilrapporteringen gjaldt handler i flere norske aksjer. Det tok i enkelte tilfeller over et halvt år å rette feilene.

Uriktig rapportering av transaksjoner i Norwegian Royal Salmon (NRS) ble ikke rettet før 6–7 måneder etter at feilen ble oppdaget.

Feil i rapportering av handler i Kahoot var ikke rettet etter fire måneder.

Next Biometrics-handler ble det ikke orden på før etter flere måneder.

Mangler ved rapporteringen av handler i Sbanken ble rettet etter tre uker.

Tilsynet trekker frem at DNB ikke er klar over feilene før de avdekkes av Finanstilsynet.

– Vi tar saken meget alvorlig og er enig i Finanstilsynets merknader. Kvaliteten i vår transaksjonsrapportering har vært altfor dårlig, sier DNB Markets-sjef Alexander Opstad til E24.

– Per i dag er alle kjente feil i vår transaksjonsrapportering rettet og relevante transaksjoner er resendt til Finanstilsynet. Ytterligere kvalitetssikring gjenstår før vi kan si at vår rapportering er god på alle områder.

Får frist

I tillegg til de nevnte Oslo Børs-noterte aksjene, tok det måneder å rette feil i handler ved andre finansielle instrumenter, blant annet OTC-derivater. OTC-derivater.Et derivat som handles på markedsplass for unoterte aksjer. Et derivat er et verdipapir som er avhengig av en eller flere underliggende eiendeler

DNB har siden 2020 kun rapportert en brøkdel av transaksjonene i OTC-derivater. I enkelte perioder er slike transaksjoner ikke rapportert inn overhodet.

«Finanstilsynet vurderer dette som alvorlig, særlig på bakgrunn av at DNB er en stor aktør i det norske verdipapirmarkedet», står det i brevet.

Tilsynet har også vurdert å pålegge at DNB retter feilrapportering av såkalte blokkhandler, altså store transaksjoner, tilbake til starten av 2018.

Her skal DNB ha rettet feilrapporteringer etter 30. november 2020, men det er ikke teknisk mulig å ettersende blokkhandler fra perioden før, ifølge Finanstilsynet.

Tilsynet understreker at «manglende reportering av disse transaksjonene innebærer et brudd på rapporteringsplikten», og at dette begrenser muligheten «for å undersøke et eventuelt markedsmisbruk i transaksjoner i denne perioden».

«Dette er uheldig», skriver Finanstilsynet.

Banken har fått en frist satt til 1. februar 2023 for å rette feilene.

