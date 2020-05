Hovedindeksen tilbake over 800 poeng – har steget 26 prosent fra bunnen

For andre dag på rad ble det markant oppgang på Oslo Børs tirsdag. Samtidig steg hovedindeksen til nivåer man ikke har sett siden før regjeringen stengte ned Norge.

Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert: 26. mai 2020 17:52 , Publisert: 26. mai 2020 09:05

Hovedindeksen endte dagen med en oppgang på 1,48 prosent til 804,86 poeng.

Ikke siden 6. mars, altså fredagen før Norge innførte de strengeste tiltakene i fredstid, har hovedindeksen vært over 800 poeng.

Måneden mellom den siste toppen i aksjemarkedet 20. februar og bunnen 23. mars er en av de mer dramatiske periodene i finanshistorien. I løpet av de 32 dagene raste aksjemarkedet rundt 32 prosent, hvorav den desidert største nedgangen skjedde den uken Norge og store deler av verden innførte strenge tiltak.

Når hovedindeksen nå igjen er oppe over 800 poeng, markerer det samtidig at indeksen har steget mer enn 26 prosent fra bunnen.

– Overrasket

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea synes det er overraskende at Oslo Børs raskt er tilbake til over 800 poeng etter coronasmell. Vis mer Eivind Senneset

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener den raske oppturen gir signaler om at markedet ser langsiktig på den økonomiske utviklingen etter coronakrisen.

– Jeg er ganske overrasket over at markedet kom så fort tilbake. Inntjeningen i selskapene har falt mye og raskt. Normalt under nedturer er markedet blitt urolig, men nå ser det ut som om markedet har de lange brillene på og tar det mer med ro, sier Næss.

Han tror mange ser for seg at de nå kjøper aksjer på bunn og kan vente en pen avkastning når økonomien kommer i gang igjen – om det så skjer om noen år.

– Men jeg sliter litt med å skjønne det. Jeg tror ikke inntjeningen er tilbake i Norge til neste år. Da ser aksjemarkedet dyrt ut, sier Næss.

– Nyheter rundt gjenåpningen av samfunnet samt at det ikke er blitt noe nytt stort smitteutbrudd, trekker optimismen oppover. Men jeg tror det er fare for at gjenåpningsprosessen ikke går helt smertefritt, og da vil det ikke være overraskende hvis det kommer noen skuffelser underveis som kan føre til at vi kommer under 800 igjen, sier Harper.

Skuffelsene han peker på, kan komme i form av svakere inntjening enn ventet for flere selskaper, eller at flere bedrifter enn antatt går konkurs.

– Vi tror det er mer sannsynlig at gjenninnhentingen strekker seg utover en lengre periode enn at den spretter opp i en V-fasong. Men det er nok ikke før på sensommeren eller høsten at vi får svaret på om gjenåpningsprosessen har vært en suksess eller ikke, sier Harper.

Ellevill Norwegian-oppgang

Tirsdagens handel på Oslo Børs ble preget av den voldsomme oppgangen i Norwegian. Aksjen steg hele 24,31 prosent til en kurs på 4,47 kroner. Selskapets markedsverdi ligger ved børsstengning på rundt 13,7 milliarder kroner.

Norwegian-aksjen ble den nest mest omsatte på Oslo Børs tirsdag.

Forvalter Jan Petter Sissener kalte kursoppgangen «galskap» tidligere tirsdag og peker på det enorme antallet aksjer i selskapet etter redningsplanen.

– Grunnen til at jeg synes det er galskap, er at det er over tre milliarder aksjer, sier han.

– Det virker ikke for meg som de tar inn over seg hvor mange aksjer som de facto er utestående, sier Sissener.

Tirsdag ble det også kjent at investorene Bjørn Kjos, Arne Fredly og Jan Petter Sissener har kvittet seg med Norwegian-aksjer. Selskapet har i løpet av dagen også avlyst torsdagens planlagte kvartalspresentasjon.

Les også Kjos, Fredly og Sissener kvitter seg med Norwegian-aksjer

Mest omsatt på Oslo Børs ble Fjord1, som falt 0,65 prosent. Det skjedde etter en stor transaksjon ble gjennomført ved 13.30-tiden. Samlet ble det omsatt aksjer verdt 876 millioner kroner i handelen. Handelen ble avtalt mellom Havilafjord Holding 2 og Frederik W. Mohns Perestroika tidligere i mai.

Ellers er aksjene i Crayon høyt omsatt etter mandagens emisjon, der selskapet hentet inn 300 millioner kroner med en tegningskurs på 65 kroner. Samtidig ble det kjent at gründerne Jens Rugseth og Rune Syvertsen solgte aksjer i selskapet verdt 195 millioner kroner. Aksjen falt 3,79 prosent til 66 kroner.

Oljeprisoppgang

Oljeprisen stiger 0,5 prosent 35,75 dollar fatet. Utviklingen kommer etter at flere land har lettet på tiltakene for å bekjempe coronaviruset samtidig som det er tydelige tegn på at oljeprodusentene holder seg til forpliktelsene ved å kutte i produksjonen.

Det positive sentimentet i markedet ble også styrket av kommentarer fra Russland som rapporterte at oljeproduksjonen hadde falt til målet om en produksjonsrate på 8,5 millioner fat pr. dag for mai og juni under kuttavtalen med Opec+.

– Man har definitivt en følelse av at kuttene er blitt gjennomført så godt som man kan forvente, sier Daniel Hynes, seniorstrateg i Australia og New Zealand Banking Group til Reuters.

Opec+-landene skal møtes igjen i starten av juni for å diskutere produksjonskuttene og om disse skal opprettholdes for å øke prisene.

Oljeprisen er så langt ned 45 prosent i år, men har den siste måneden steget 63,51 prosent fra det laveste nivået på 18,71 dollar fatet.