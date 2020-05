Analytiker venter krisetall fra SAS: Tror selskapet må på pengejakt

Sydbank tror SAS leverer et resultat før skatt på minus fire milliarder svenske kroner. Tross kriselån og masseoppsigelser kan det nå gå mot emisjon.

STÅR PÅ BAKKEN: Stort sett alle SAS-flyene har stått på bakken den siste tiden. Vis mer Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 25. mai 2020 21:26

Når SAS førstkommende torsdag legger frem resultatet for andre regnskapskvartal, er det store spørsmålet først og fremst hvor alvorlig coronakrisen er for flyselskapet.

I et notat fra SAS-analytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank kommer det frem at han venter et omsetningsfall på 53,9 prosent i kvartalet, sammenlignet med samme periode året før.

– Trafikkinntektstapet var begrenset i februar, men steg i mars til 1,8 milliarder svenske kroner, og vi estimerer det til voldsomme 3 milliarder svenske kroner i april. Litt inntekter har det trolig hatt fra SAS Cargo i mars/april, men samlet for kvartalet ligger det an til et omsetningsfall på 5,5 milliarder svenske kroner, skriver Pedersen i notatet.

Sydbank venter at resultatet før skatt ender på minus 4 milliarder svenske kroner i andre kvartal, sammenlignet med minus 1,2 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

SAS opererer med avvikende regnskapsår, noe som betyr at andre kvartal gjelder perioden februar til og med april.

Store kostnader

Analytikeren trekker frem at flyselskapet har tatt mange grep for å senke kostnadene, blant annet i forbindelse med at selskapet helt i slutten av kvartalet offentliggjorde at det vil kvitte seg med 5.000 ansatte permanent.

– Det har dog skjedd etter kvartalets slutt, og derfor har SAS trolig båret en betydelig del av lønnskostnadene i andre kvartal, skriver Pedersen.

Samlet mener Pedersen at selskapet i april tapte rundt 70 millioner svenske kroner per dag. Det er en forbedring fra anslagene for mars, der Pedersen tidligere har uttalt at de anslo et tap på 100 millioner svenske kroner.

I tillegg trekker han frem at selskapet har ubenyttede kontrakter knyttet til drivstoffdekning, noe som gjør at det ikke er noen «merkbar nedgang» i drivstoffkostnadene.

– Vi utelukker heller ikke at det kan komme nedskrivninger på fly, som følge av forverrede markeds- og inntjeningsutsikter, men gitt den allerede ugunstige utviklingen i egenkapitalen, kan det gi mening å utsette nedskrivninger dersom det er mulig, fortsetter analytikeren som mener det er «helt utenkelig» at selskapet kommer med nye prognoser for regnskapsåret.

Tror selskapet trenger mer penger

Siden utgangen av mars har SAS i hovedsak driftet enkelte ruter innad i Norge. Dette har skjedd gjennom statens subsidierte ordning som skal sikre drift av samfunnskritiske ruter.

I tillegg har SAS fått tilgang til kriselån fra alle de nordiske landene. Foreløpig har selskapet bare uttalt at det har benyttet seg av lånegarantien fra Sverige og Danmark som samlet sikret selskapet 3,3 milliarder svenske kroner i lån.

Pedersen mener at låneordningene ikke er en langtidsholdbar løsning i en situasjon der pengene fosser ut av SAS.

– Egenkapitalen på 4,4 milliarder svenske kroner ved utgangen av første kvartal er raskt borte, og behovet for en kapitalforhøyelse kan allerede nå være presserende, skriver han og henviser til at Finnair allerede har kunngjort planer for dette.

Det er ikke bare SAS som legger frem kvartalstall fra flybransjen denne uken. Også Norwegian kommer med tall førstkommende torsdag. Kvartalsrapporten har tidligere blitt forsinket som følge av den omfattende restruktureringen av gjeld selskapet har gjennomført for å sikre kriselån med hjelp fra staten.