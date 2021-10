Facebook skifter selskapsnavn til Meta

Eierselskapet til Facebook, Instagram, WhatsApp og en rekke andre kjente apper skifter navn. Det sosiale nettverket beholder imidlertid sitt gamle velkjente navn.

Mark Zuckerberg annonserte det nye navnet torsdag kveld. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

På selskapets årskonferanse Facebook Connect sier Mark Zuckerberg at det nye navnet er Meta.

– Jeg er stolt av å annonsere at fra i dag er vårt selskap Meta, sa Zuckerberg på årskonferansen som ble sendt direkte på Facebook-siden Facebook Reality Labs.

Navnet skal reflektere selskapets fokus på å bygge «meta-universet», «metaverse» på engelsk, en virtuell virkelighet-versjon av internett. Ambisjonene deres er å bli kjent for mer enn bare sosiale medier og alt det negative som følger med, ifølge nettstedet.

Endrer ikke plattformen

Det sosiale nettverket skal imidlertid fortsatt hete det samme, melder Washington Post.

– Fra nå av skal vi være Metaverse først, ikke Facebook først, sier Zuckerberg.

I et brev lagt ut på selskapet nettsider utdyper Zuckerberg at selskapets merkevare nå er så tett knyttet til det ene produktet «at det ikke er mulig for det å representere alt vi gjør i dag, og ikke i fremtiden».

– Over tid håper jeg at vi er sett på som et «metaverse»-selskap, og jeg vil ankre vårt arbeid og vår identitet på det vi bygger mot, står det i brevet.

Facebook-ansatte avdekket den nye logoen foran Facebooks hovedkvarter i California torsdag kveld. Vis mer

Etter nyheten har oppgangen til Facebook-aksjen tiltatt på Wall Street, og omtrent klokken 20.40 er den opp nesten 4 prosent.

Ifølge Bloomberg vil selskapet også begynne å handle under ny «ticker» på Wall Street. Selskapet har reservert MVRS fra 1. desember.

Les også Facebook reklameinntekter endte på 28,28 milliarder dollar

«Skal gi liv til metaverset»

– Selskapet vårt har som visjon å gi liv til metaverset, så vi endrer navnet vårt for at det skal reflektere vår forpliktelse til fremtiden, skriver i selskapet brevet på nettsidene.

I pressemeldingen legger de vekt på teknologi som VR, AR og smartbriller, som angivelig skal være med på å bygge det de omtaler som «metaverset».

Facebook eier fra før av firmaet Oculus, som produserer VR-brillene Oculus Rift og Oculus Quest, som begge er blant de mest populære på markedet i sine prisklasser.

Magnus Brøyn, byråleder i Coxit PR og teknologiekspert, er ikke overrasket over nyheten.

– Det var ikke sjokkerende, dette var den mest varslede nyheten i metauniverset til Mark Zuckerberg. Det var ventet at de ikke endrer navn på noen av appene, men på selskapet, sier han.

Han tror hensikten med å endre navn er at Facebook beveger seg mot å bli et software- og teknologiselskap.

– For å tydeliggjøre hvor på reisen de er, så kan et grep være å bytte navn på eierselskapet, forklarer han, og viser til at Google har gjort det samme med eierselskapet Alphabet.

– Dette handler om en langsiktig strategisk plan for å gjøre den digitale og sosiale opplevelsen langt mer virkelig enn i dag, mener han.

Brøyn venter nå nye produkter og nye opplevelser rundt metauniverset til Facebook.

Les også Bekymret over Facebooks storsatsing: – Har altfor mye makt og innflytelse

I kvartalsrapporten som selskapet la frem denne uken opplyste de at de at de vil dele sin rapportering inn i to univers. Det ene er app-familien, som innebærer Facebook, Instagram og WhatsApp blant andre, det andre er Facebook Reality Labs som de beskrev som et forsterket og virtuell virkelighets produkter og tjenester.

Investeringen knyttet til Reality Labs er ventet å senke driftsresultatet med omtrent ti milliarder dollar, skrev de i rapporten.

Ida Aalen er blant dem som har vært kritiske til det nye universet, og til at tekonoligigantene får «altfor mye makt og innflytelse». Britiske The Guardian trakk frem eksperter som frykter at utviklingen vil gi selskaper som Facebook mulighet til å samle inn og ta i bruk mer brukerdata enn de gjør.

Kriserammet

I et brev på nettsidene skriver Zuckerberg at de nå er i starten av «det neste kapittelet for internett, og det er det neste kapittelet for vårt selskap også».

The Verge meldte forrige uke at Facebook ville bytte navn, på dagens årskonferanse. Navnet skulle reflektere selskapet fokus på å bygge et «metaverse», ifølge en anonym kilde tett på prosessen til nettstedet.

Navneskiftet kommer etter de såkalte Facebook Papers-avsløringene, der 17 amerikanske mediehus har gått gjennom store mengder interne dokumenter som stammer fra varsler og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidligere også har delt dokumenter med avisen The Wall Street Journal, skriver NTB.

Dokumentene viser blant annet at selskapet har visst om at de bidrar til polarisering i ordskiftet i flere land, og at de har kjent til at de sosiale nettverkene deres bidrar til feilinformasjon og såkalte «kaninhull» som trekker brukere mot stadig mer radikalt innhold.

De skal også ha visst om nettverk på deres plattformer, som var med på å planlegge stormingen av Kongressen i USA den 6. januar i år.

– Bekymringsverdig

Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter bak boken «Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn», er mest bekymret for hvilke innvirkninger planene vil ha på demokratiet og samfunnet på sikt. Han frykter dette vil gi selskapet enda større makt.

– Problemene vi har sett hos Facebook vil bare forsterkes etter dette. Som vi har sett tendenser til de siste årene, så har algoritmer bidratt til å forsterke politiske ytterpunkter og lagt sentrum under press, forteller han.

Løkke tror også på muligheter for at metauniverset kan bidra til at enkelte mennesker vil møte færre mennesker ansikt til ansikt. De negative virkningene som sosiale medier allerede påfører enkeltmennesker og folkehelsen tror han bare vil forsterkes i enda større grad.

– Man kan nærmest gjøre alt inne i dette universet, alt fra jobb, opplevelser og dagligdagse ting. Det er tenkelig at mange kan bli oppslukt i dette universet og nærmest leve ut livene sine til det fulle her, sier han og fortsetter:

– Personvernet bør absolutt stå i fokus. Problemene som har vært i sentrum tidligere vil absolutt ikke bli bedre med denne nyskapningen – snarere tvert imot.

Han mener at det er ingen grunn til å stole på at rammene rundt personvernet styrkes foreløpig, og at det er all grunn til å følge nøye med på hva selskapet foretar seg fremover.