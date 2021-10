Eksperter advarer om turbulens i aksjemarkedet

Trøbbel med kostnader og marginer. Når veksten blir svakere, vil selskapene få mindre inntektsvekst på topplinjen, noe som igjen legger press på inntjeningen og marginene. Kostnadene øker på praktisk talt alle fronter: olje- og råvarepriser, fraktrater, komponenter til produksjonen og høyere lønnskostnader, som kanskje blir det viktigste for 2022.

Risiko for at Fed vil kjøre en hardere linje. Med høyere kostnader vil selskapene forsøke å øke prisene for å opprettholde inntjeningen. Hvis lønnsveksten tiltar og inflasjonen viser seg å bli mer permanent, kan USAs sentralbank komme til å måtte reagere ved å øke renten.