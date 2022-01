H&M vil doble salget og halvere klimautslipp

Den svenske giganten planlegger å bruke mye penger på å nå målene. Solid vekst i fjor sikrer likevel at det regner penger over eierne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Hennes & Mauritz har solide ambisjoner for de neste åtte årene.

Senest i 2030 vil selskapet doble salget fra 2021-nivåene. I samme periode skal klimautslippene senkes med 56 prosent fra 2019, i henhold til forpliktelsene selskapet gjorde under klimatoppmøtet i Glasgow før jul.

De ambisiøse målene presenteres fredag i forbindelse med at selskapet legger frem resultatene for fjerde kvartal.

For å nå målene skal H&M øke investeringene betraktelig. I 2022 vil selskapet bruke rundt 10 milliarder svenske kroner for å sette i gang arbeidet.

Målet inkluderer en plan om ti prosent lønnsomhet over tid, noe som skal nås senest i 2024.

I fjerde kvartal hadde H&M elleve prosent omsetningsvekst i lokal valuta. I svenske kroner var veksten åtte prosent, med totale inntekter på 56,8 milliarder svenske kroner.

Driftsresultatet endte på 6,26 millioner kroner. Analytikerne hadde på forhånd ventet at driftsresultatet ville endte på 5,05 milliarder kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

– Vi avsluttet året sterkt med et salg som var tilbake på samme nivå som før pandemien, og med en bedre lønnsomhet enn på flere år. Nå er vi tilbake til et mer normalisert nivå med en sterk finansiell stilling og god lønnsomhet som gjør at vi kan ha fullt fokus på vekst igjen, sier H&M-sjef Helena Helmersson i en kommentar.

Det sterke resultatet bidrar til at selskapet vil betale 6,50 svenske kroner per aksje i utbytte, i tillegg til at det starter et tilbakekjøpsprogram av aksjer på totalt tre milliarder svenske kroner.