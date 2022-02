Kraftig omikron-knekk for SAS i januar

Omikron-utviklingen og fortsatt reiserestriksjoner ga 237.000 færre reisende for SAS i årets første måned enn i desember. Over halvparten av setene var tomme.

Et SAS-fly lander på Oslo Lufthavn Gardermoen, 20. januar 2022. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

SAS fraktet 760.000 passasjerer i januar, ifølge ferske trafikktall fra selskapet.

Til sammenligning fløy SAS 997.000 passasjerer i desember.

Fyllingsgraden var på 49 prosent, mot 57 prosent i desember, der de mer fulle flyene i chartertrafikken bidro positivt.

– Det er ingen overraskelse at omikron hadde innvirkning på etterspørselen i måneden, med ytterligere reiserestriksjoner som ble innført i våre hovedmarkeder, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en melding.

SAS-sjef Anko van sder Werff. Vis mer

– Det overordnede driftsklimaet ble også negativt påvirket av økte sykdomstilfeller. Generelt er vinteren lavsesong for flybransjen og usikkerheten rundt pandemiens utvikling vedvarer og SAS må fortsatt kunne tilpasse seg til forandringer i etterspørselen, sier han, og fortsetter;

– På lengre sikt ser vi derimot at etterspørselen etter reiser øker i takt med at restriksjonene letter.

Inntektsskrell

SAS hadde rundt 835 millioner svenske kroner i billettinntekter i januar (818 mill. norske kroner), mot 1,19 milliarder svenske kroner i desember, og 2,2 milliarder svenske kroner i januar 2020, ifølge E24s beregninger.

Dette tar utgangspunkt i at yielden havnet på 0,85 svenske kroner, mens selskapet hadde 982 millioner inntektsgivende setekilometer (RPK).

Planlagte avganger og ruter hadde en regularitet på 97,1 prosent i januar, men punktlighet, som vil si ankomst innen 15 minutter av oppsatt tid, skjedde kun ved tre av fire flyginger (75,2 prosent).

Overkapasitet

Mens selskaper som Norwegian har hatt et begrenset vinterprogram, og tatt ned ytterligere kapasitet, har SAS hatt et ambisiøst program med 150 ruter til 90 destinasjoner.

Rådgiver og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener at den svake kabinfaktoren for SAS’ regulærtrafikk (47,6 prosent) viser at kapasiteten har vært for stor.

Rådgiver Hans Jørgen Elnæs, Winair. Vis mer

Til sammenligning hadde Norwegian en fyllingsgrad på 69,7 prosent i januar.

– Denne overkapasiteten vil slå negativt ut på kostnadene. Men SAS viser styrke gjennom at selskapet klarer å ta ut brukbare enhetsinntekter, som ligger godt over Norwegian, sier Elnæs til E24.

Han påpeker at Norwegian hadde billettinntekter på 416 millioner kroner i januar, rundt det halve av SAS’ estimerte billettinntekter på 818 millioner kroner.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). For SAS er RPK og yield oppgitt for den regulære flytrafikken. SAS’ inntekter per fløyet passasjerkilometer (yield), det vil si sete med betalende reisende, var på 0,85 svenske kroner i januar. Det er en nedgang på 29,1 eller 27,4 prosent valutajustert mot samme periode i fjor. I desember var yielden 0,89 svenske kroner. Passasjerinntektene i rutetrafikken per fløyet tilbudte setekilometer (PASK) var 0,40 svenske kroner, en økning på 12,8 prosent eller 15,5 prosent valutajustert, mot januar i fjor. I desember var PASK på 0,50 svenske kroner. Vis mer

– Kommer tilbake

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank påpeker at SAS-tallene er svake, som ventet i kjølvannet av omikron-utviklingen.

Men, det er lys i enden av tunnelen, mener han. Danmark fjernet nylig alle coronarestriksjoner. Det viser også nettaktiviteten.

– Selv om januartallene markerer et kraftig tilbakeslag i trafikkgjenreisningen tyder danske søk etter flybilletter på at trafikkgjenreisningen hurtig kommer tilbake på sporet, skriver Pedersen i en oppdatering mandag.

Analysesjef Jacob Pedersen, Sydbank. Vis mer

– Ketchupeffekt

Han påpeker imidlertid at for å få gjenreisningen helt tilbake på sporet er det behov for færre restriksjoner i hele verden, ikke bare i Danmark.

– Vi forventer fortsatt at våren vil vise en positiv ketchupeffekt i billettbestillingene, men her og nå peker mye på at i hvert fall februar og trolig også delvis mars kan bli relativt svak, men dog bedre enn januar, skriver analytikeren.

Sydbank er fortsatt skeptisk til at trafikkgjenreisningen i løpet av våren og sommeren blir sterk nok til å kompensere for omikron-tilbakeslaget på inntektssiden.

– De neste månedene vil gjøre oss klokere på denne tendensen. Uansett ligner regnskapsåret 2021/22 enda et år med stort underskudd for SAS, selv om det med stor sannsynlighet venter en sommer med høy reiselyst, skriver Pedersen.

Omikron-tynget

Januar er normalt et hvileskjær for luftfarten etter en hektisk desember, som oftest preges av høytids- og nyttårstrafikk.

Det er likevel lite normalitet å spore i begge måneder i årets vintersesong som følge av omikron-utviklingen og fortsatt reiserestriksjoner.

Dette bidro til at desember ble en svakere måned enn november, og det har fortsatt å prege utviklingen inn i det nye året. Dermed faller passasjertrafikken for andre måned på rad i januar.

Les også Mener omikron avsporer SAS-comeback

Den svake utviklingen i kjølvannet av omikron-restriksjonene speiler også konkurrentenes trafikktall.

Fredag varslet Norwegian om 637.376 passasjerer i januar, ned fra rundt én million passasjerer i desember. Flyselskapet hadde i snitt 45 fly i drift, mot 48 i desember.

Dagen før meldte Flyr om 30.000 passasjerer i januar med tre fly i drift, mot 51.000 passasjerer i desember og fem fly i drift.

Les også Ryanair dropper satsing i Norge

Les også Norwegian-ledelsen i møter med Airbus

Les også Norse Atlantic Airways får amerikansk flytillatelse