SAS har tapt 6,5 milliarder det siste året

Flyselskapet tapte nye 744 millioner kroner i forrige kvartal.

Et SAS-fly av typen Airbus 320 Neo takser ut før avgang fra Malmö Lufthavn.

SAS har lagt frem en kvartalsrapport tirsdag morgen som viser at coronapandemien fortsetter å prege flyselskapet.

Resultatet var på minus 744 millioner svenske kroner i regnskapsmessig fjerde kvartal, mot minus 2,57 milliarder på samme tid i fjor.

SAS har etter det siste kvartalet tapt 6,5 milliarder svenske kroner det siste året. På samme tid i fjor var helårsresultatet på -9,2 milliarder.

SAS har avvikende regnskapsår som løper fra 1. november til 31. oktober, og legger i dag frem resultater per fjerde kvartal 2020/21, som i deres tilfelle er august-oktober.

SAS-sjef Anko van der Werff.

Inntektene gikk opp til 5,76 milliarder svenske kroner i kvartalet, fra 3,04 milliarder på samme tid i fjor. Inntektene er imidlertid 57 prosent lavere enn i fjerde kvartal 2019, før coronapandemien.

Svenskekronen er omtrent lik den norske akkurat nå, slik at beløpene blir grovt regnet det samme i norske kroner.

– Det er oppmuntrende å merke seg den fortsatt positive trenden fra sommeren, med økende etterspørsel og billettsalg. Imidlertid var 2021 et av de mest utfordrende årene i luftfartens historie, og fremtiden er fortsatt vanskelig å forutsi, først og fremst på grunn av utfordringer knyttet til den pågående pandemien, sier SAS-sjef Anko Van der Werff i en uttalelse.

Fokus på kommentarer

SAS fikk et resultat før skatt og engangsposter på −911 millioner svenske kroner i regnskapsmessig fjerde kvartal, mot −3,0 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank ventet at SAS ville legge frem et underskudd før skatt og engangsposter på 684 millioner svenske kroner.

For helåret 2020/21 ventet han et underskudd før skatt på 6,4 milliarder svenske kroner.

Analysesjef Jacob Pedersen, Sydbank.

Det er imidlertid ikke bare tallene som opptar ham.

«Anko van der Werffs kommentarer om hvordan han skal på få SAS på rett kjøl blir minst like viktige som størrelsen på nok et kvartalsunderskudd», skriver Pedersen i en oppdatering i forkant av dagens resultater.

SAS skriver i sin kvartalsrapport tirsdag at de fortsatt er forsiktige på grunn av den rådende usikkerheten, men ser en sunn underliggende etterspørsel når restriksjoner oppheves, både for forretnings- og fritidsreisende.

De kortsiktige effektene av den siste utviklingen må analyseres, men selskapet fortsetter å være optimistiske med tanke på høysesongene fremover, fremgår det.

Under pandemien ser SAS at etterspørselen etter reiser endret seg og de forventer flere fritidsreisende og enda tøffere konkurranse i fremtiden.

Må forandre seg

Sydbank-analytikeren har lenge vært skeptisk prisingen av SAS-aksjen, og gjentatte ganger påpekt at den er høyere i dag enn før coronapandemien.

Han har også ventet at SAS på sikt ville måtte fylle opp kassen for å holde seg på vingene.

«Forandringer er nødvendige for å sikre et konkurransedyktig SAS», oppsummerer Pedersen i sin analyse.

Analytikeren har nedjustert sine prognoser for året og neste år som følge av høyere drivstoffpriser og en saktere gjenopphenting av trafikken.

Varsler kostnadskutt

SAS hadde en rentebærende gjeld på rundt 33 milliarder svenske kroner per utgangen av oktober.

SAS har tidligere uttalt at pandemien koster selskapet mellom 500 og 700 millioner svenske kroner i måneden. De pandemirelaterte tapene har imidlertid vært betydelig mindre så langt i 2021.

SAS-sjefen påpeker i kvartalsrapporten at kostnadskutt over alle deler av SAS forblir fokus for å «optimalisere konkurranseevnen».

– Vi har nå hatt positiv kontantstrøm fra driften i to påfølgende kvartaler. Arbeidet med å sikre likviditeten fortsetter og ved slutten av kvartalet hadde vi en kontantbeholdning på 4,3 milliarder kroner, som er sammenlignbar med kontantbeholdningen på 4,4 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, skriver van der Werff.

Han legger til at kredittfasiliteten etablert med de største aksjonærene i tredje kvartal, herunder den svenske og danske stat, fortsatt er ubenyttet.

– (..) Den gir oss en solid likviditetsbuffer i gjenoppbyggingsfasen etter pandemien, skulle det være behov for det, skriver SAS-sjefen.

Fullere fly, men

SAS har i høst fortsatt den gode passasjerutviklingen fra sommermånedene, og hadde et betydelig løft i antall passasjerer fra september til oktober.

SAS-konsernet fraktet 1,4 millioner passasjerer i oktober, en økning på 130 prosent over samme måned i fjor. Selv om knappe seks av ti seter var fulle, var det en forbedring på 23 prosent fra oktober i fjor, som også ble fasit for kvartalet.

I august-oktober økte SAS kapasiteten med 43 prosent mot mai-juli, mens passasjerveksten var på 73 prosent over periodene.

Vintersesongen er imidlertid lavsesong, og en tid der flyselskapene taper penger.

SAS har også, i motsetning til Norwegian, lansert et relativt aggressivt vinterprogram. I alt flyr SAS mer enn 150 ruter til 90 destinasjoner denne vinteren.

Flere X-faktorer

Kombinert med høye drivstoffpriser og fremveksten av det sørafrikanske omikron-viruset kan det komme til å ramme SAS hardt.

Slik ordla SAS-sjefen seg i forbindelse med trafikktallene for oktober, tidligere denne måneden:

– Vi står fortsatt foran utfordringer og en uforutsigbar fremtid, som gjør det svært viktig å holde seg konkurransedyktig. Vi må være lettbente og i stand til å respondere på endringer i kundeetterspørselen fremover, sa van der Werff.

Parallelt jobber SAS med å reorganisere virksomheten. Tidligere i år ble SAS Link og SAS Connect etablert, som nye vekstsentre ved siden av hovedvirksomheten SAS Scandinavian.

Dette har skapt furore blant tidligere og eksisterende ansatte, som mener SAS omgår en gjenansettelsesplikt i SAS Scandinavian.

SAS-konsernet har under coronapandemien måtte halvere antall ansatte til dagens rundt 5000.

SAS-aksjen er ned rundt 2,7 prosent til 1,25 kroner på Oslo Børs et par minutter etter børsåpning tirsdag.

