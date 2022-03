Asiabørsene til laveste nivå på 16 måneder

Usikkerhet knyttet til situasjonen i Ukraina sender asiatiske aksjer til sitt laveste nivå på 16 måneder.

Rapporter om at røyk var synlig fra et atomkraftverk i Ukraina, Europas største, sendte børsene i Asia og Stillehavsområdet kraftig nedover fredag natt, ifølge CNBC.

– Markedene er bekymret for konsekvensene av en atomkonflikt. Risikoen er at det er en miskalkulasjon eller en overreaksjon, og at krigen drar ut, sier sjefstrateg i OCBC Bank, Vasu Menon til Reuters.

Meldinger om at atomkraftverket er sikret roet børsene noe.

Slik ser det ut ved børsene i Asia og Stillehavsområdet fredag klokken 7:

Nikkei 225 i Tokyo ned 2,39 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 2,42 prosent

Kospi i Seoul ned 1,05 prosent

Shanghai Composite ned 0,96 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,07 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,57 prosent

Asiatiske aksjer faller dermed til det laveste nivået siden november 2020, ifølge Bloomberg, et tegn på at Russlands angrep på Ukraina påvirker finansmarkedene ytterligere.

– Risikosentimentet er skjørt og blir i stor grad påvirket av overskrifter fra Russland og Ukraina, og av sentralbanker som virker forpliktet til å heve renten, skriver Tapas Strickland, en økonom ved National Australia Bank, i et notat.

I tillegg følger investorene nøye med på oljeprisen, ifølge CNBC. Oljeprisens kraftige stigning de siste dagene avtok noe torsdag, og et fat nordsjøolje koster fredag morgen rundt 112 dollar.

Den siste uken har råvarepriser generelt hatt sin største økning siden oljekrisen i 1974. Det inkluderer råvarer som olje, aluminium og hvete.

Russlands økende isolasjon kveler en viktig kilde til energi, metaller og avlinger, og vekker frykt for langvarig mangel og sterkere global inflasjon. Det skriver Bloomberg.