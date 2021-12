NRK bekrefter sesong tre av «Exit»

Suksess-serien «Exit» får en sesong tre. Mye av handlingen er basert på nye intervjuer med folk på innsiden av finansmiljøet – og Økokrim.

KLARE FOR NY SESONG: Regissør og manusforfatter Øystein Karlsen (i midten) har gjort ferdig første utkastet til sesong tre av «Exit». Her med skuespillerne Tobias Santelmann (t.v.) og Simon Berger (t.h.) under innspilling av den første sesongen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det viser seg å være et miljø som aldri slutter å levere, de fortsetter å gi og bare drar på. Det er et overflødighetshorn av antimoral, sier regissør og manusforfatter Øystein Karlsen.

Dermed blir det i hvert fall gjensyn med Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden) og Adam (Simon Berger). Men hva skjedde egentlig med William (Pål Sverre Hagen)?

NRK bekrefter at det blir en ny sesong av «Exit» i en pressemelding torsdag morgen.

– I arbeidet med den første sesongen intervjuet jeg elleve stykker. Til den nye sesongen har jeg snakket med enda flere som selv har tatt kontakt med meg. Vanlige mennesker som er eller har vært investorer selv, barn av investorer – kvinner som har vært gift inn i miljøet. Svensker og dansker har også tatt kontakt for å fortelle sine historier, sier Karlsen videre.

Men etter to sesonger og til sammen 16 episoder med mange av de samme fiktive karakterene, må han også ta hensyn til det.

– De har jo levde liv bak som vi må bygge videre på. Vi er her for å underholde og seerne skal ikke ha lyst til å slå av TV når de først har begynt å se på «Exit», sier Karlsen.

Serien er den mest sette ordinære dramaserien i NRK TV. Første sesong hadde i snitt 2 millioner seere og andre sesong er blitt sett av litt over 1,8 millioner.

– Det er stor fallhøyde her og jeg prøver å ikke tenke på det. Gjør jeg det likevel må jeg ta meg en løpetur. Og jeg som alltid egentlig har tenkt på meg selv som en underdog.

Nå har han skrevet et første utkast til alle de åtte episodene og skal vi tro Petter Testmann-Koch, eksekutiv produsent i produksjonsselskapet Fremantle, har han ikke noe å være redd for.

– Øystein Karlsen har skrevet sitt beste manus med sesong 3. Men det blir ikke noe lystigere av den grunn. Det blir akkurat så mørkt, galt, presist og morsomt som bare Øystein kan skrive det, og så setter han igjen et deilig lite søkelys på en del dysfunksjonalitet i samfunnet vårt, sier Testmann-Koch.

TILBAKE: Våren 2023 er «Exit»-gutta tilbake på TV igjen. Fra venstre: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden) og Adam (Simon Berger). Men hva skjedde egentlig med William (Pål Sverre Hagen)? Vis mer

Innspillingen av den tredje sesongen skal etter planen starte allerede til våren. NRK regner med å kunne vise den våren 2023. I den samme pressemeldingen bekrefter også dramasjef i NRK, Ivar Køhn at det blir en ny sesong av «Exit».

– Forutsetningen har vært at serieskaper Øystein Karlsen

fremdeles har historier han mener bør fortelles. Og det har han, sier Køhn.

Karlsen forteller at ideene til den tredje sesongen kommer i stor grad fra tre steder.

STOR FALLHØYDE: – Det er stor fallhøyde her og jeg prøver å ikke tenke på det. Gjør jeg det likevel må jeg ta meg en løpetur. Og jeg som alltid egentlig har tenkt på meg selv som en underdog, sier Øystein Karlsen. Vis mer

– Jeg har tilbrakt en del tid hos Økokrim. Jeg har også hatt samtaler med Tax Justice Network om alt fra kryptovaluta til hvordan norsk vindkraft tjener milliarder for selskap ingen vet hvem eier.

– Vi vil ikke røpe så mange detaljer nå, men det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at ikke alle veier fører til perleporten for gutta, sier Testmann-Koch.

Det er ikke bare i norske TV-seere som er begeistret for «Exit». Andre sesong av serien er nominert i kategorien «Best Returning Drama Series» under The C21 International Drama Awards torsdag kveld. Og det i konkurranse med serier som «The Crown», «Line of Duty» og «Papirhuset» («La Casa de Papel»).