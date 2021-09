Sentralbanksjefen i USA håper på å få sitte i nok en periode – nå vil venstresiden erstatte ham

Alexandria Ocasio-Cortez og fire andre Kongress-medlemmer mener sentralbanksjefen ikke har gjort nok for å håndtere risikoen klima utgjør for finanssystemet.

Alexandria Ocasio-Cortez syns ikke sentralbanksjefen har gjort nok for å håndtere klimarisiko, men at han samtidig har svekket reglene for banksektoren for mye.

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, kan risikere å bli arbeidsledig om få måneder. I februar er perioden hans som sentralbanksjef ferdig, om han ikke blir tilbudt stillingen i nye fire år.

Frem til nå har det virket ganske sikkert at Powell skal sitte i én periode til, ifølge Reuters. Nå tar derimot venstresiden i USA opp kampen mot Powell.

President Biden vil mest sannsynlig bestemme seg for om det blir fire nye år for Powell i løpet av den neste måneden, skriver Politico.

Krever bedre håndtering av klimarisiko

– Under Powells ledelse har sentralbanken tatt veldig få grep for å håndtere risikoen klimaendringer utgjør for vårt finansielle system, skriver Alexandria Ocasio-Cortez og fire andre medlemmer av Representantenes hus i USA, i en felles uttalelse sendt ut tirsdag denne uken.

De peker blant annet på at sentralbanken i USA fikk 3 minus i karakter fra Positive Moneys gjennomgang av sentralbanker. Positive Money så spesielt på hvordan sentralbankene håndterte klimarisiko.

– I en tid hvor FNs klimapanel advarer om potensielle katastrofale og uomgjørlige skader påført av et klima i endring, trenger vi en leder ved roret som vil ta dristige og avgjørende tiltak for å eliminere klimarisiko, skriver Ocasio-Cortez og meningsfellene.

Sentralbanksjef i USA, Jerome Powell, håper på en ny fireårsperiode fra neste år av.

Svekket reguleringene fra finanskrisen

– For det andre har sentralbanken betydelig svekket mange av reformene som kom etter finanskrisen for å regulere de største bankene. Dette inkluderer krav om kapital og likviditet, stresstester, Volcker-regelen og beredskapsplaner, skriver Kongress-medlemmene.

Disse tiltakene kom på plass for å hindre en ny finanskrise, hvor millioner av amerikanere mistet hjemmene sine og jobbene sine.

– Å svekke reglene som var lagd spesifikt for å forhindre en slik katastrofe fra å skje igjen risikerer levebrødet til amerikanere over hele landet, sier de i uttalelsen.

De konkluderer derfor med at Powell, som er Republikaner, ikke er mannen for jobben.

– Vi trenger en sentralbanksjef som er forpliktet til å eliminere klimarisiko mens han gjør vårt finanssystem tryggere. Vi oppfordrer derfor Biden-regjeringen til å bruke denne muligheten til å utpeke en ny sentralbanksjef, avslutter de folkevalgte i uttalelsen.

Trump brøt tradisjonen, tror ikke Biden gjør det samme

– Det er tradisjon for at nye presidenter så og si alltid har gjenutnevnt sittende sentralbanksjefer, uavhengig av partitilknytning, forteller Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets med et ekstra øye på amerikansk økonomi.

Den tradisjonen brøt derimot daværende president Trump. Han avsatte Janet Yellen, som nå er finansminister under Biden, med Powell, som tidligere var statssekretær under Bush.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets

– Det tilsier at Biden nå kunne gjort det samme, men i utgangspunktet tror jeg mest på at Biden gjenutnevner Powell, blant annet fordi sentralbankens uavhengighet står veldig sentralt, sier Magnussen.

Kritikken fra venstresida kan løses på andre måter

– Det avgjørende er om Biden mener Powell har gjort en bra jobb. Jeg vil tro at han har det. Han har håndtert pandemien bra, han var raskt ute og fikk finansmarkedet på fote igjen. Nå gjenstår det å se om inflasjonen kommer ned og om den bare er midlertidig, slik Powell sier. Hvis han treffer på det òg, skal det godt til å ikke gjenutnevne ham, sier Magnussen.

Seniorøkonomen tror likevel kritikken fra venstresida om svakere regulering av bankene kan ha noe for seg.

– Det er et argument der, men det kan være en mer realistisk mulighet å bytte ut visesentralbanksjefen med ansvar for finansiell stabilitet, sier Magnussen.

Den stillingen har i dag Republikaneren Randy Quarles.

– De kan bytte ut ham med Lael Brainard. Da får de løftet akkurat det området frem, sier Magnussen.

Blant de seks medlemmene av pengepolitisk komité i USA er Brainard den eneste Demokraten i dag.

Kritikken fra venstresida om håndteringen av klimarisiko tror Magnussen derimot betyr veldig lite.

– Det er absolutt mest sannsynlig at Powell blir utnevnt på ny. Han lyktes veldig bra før pandemien med å få flest mulig inn i jobb, og også måten han har styrt gjennom pandemien gjør at han fremstår som en veldig bra sentralbanksjef på mange måter, sier Magnussen.