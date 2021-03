Aker satser en halv milliard på bitcoin med nytt selskap

Aker lanserer selskapet Seetee som skal investere i bitcoin.

Aker har etablert et nytt selskap ved navn Seetee som skal investere i kryptovalutaen bitcoin.

Det opplyser Aker i en børsmelding mandag morgen.

Selskapet har fått en kapital på 500 millioner kroner. Den summen skal økes «betydelig» over tid med mer erfaring og når selskapet oppdager flere muligheter, skriver Kjell Inge Røkke i et brev til aksjonærene.

Seetee skal i tillegg til å investere i kryptovalutaen inngå partnerskap med aktører innen bitcoin og investere i prosjekter og selskaper innen kryptomarkedet.

Det nye selskapet har inngått et partnerskap med Blockstream, som jobber med blokkjedeteknologi, opplyses det.

Røkke skriver i aksjonærbrevet at han er kjent med at bitcoin har fått kritikk blant annet for å kreve mye elektrisitet og at det kan brukes til å forenkle anonyme, ulovlige betalinger.

– Vi tror bitcoin kan være en løsning heller enn et problem for disse, skriver Røkke.

Han skriver også at han selv var skeptisk til bitcoin i mange år.

Aker har startet flere selskaper den siste tiden, blant annet Aker Clean Hydrogen, som skal noteres på Oslo Børs denne uken. Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble børsnotert i fjor.