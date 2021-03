Aker satser en halv milliard på bitcoin med nytt selskap

Aker lanserer selskapet Seetee som skal investere i bitcoin.

Aker har etablert et nytt selskap ved navn Seetee som skal investere i kryptovalutaen bitcoin.

Det opplyser Aker i en børsmelding mandag morgen.

Selskapet har fått en kapital på 500 millioner kroner. Den summen skal økes «betydelig» over tid med mer erfaring og når selskapet oppdager flere muligheter, skriver Kjell Inge Røkke i et brev til aksjonærene.

Seetee skal i tillegg til å investere i kryptovalutaen inngå partnerskap med aktører innen bitcoin og investere i prosjekter og selskaper innen kryptomarkedet.

Det nye selskapet har inngått et partnerskap med Blockstream, som jobber med blokkjedeteknologi, opplyses det.

Risiko for boble

I aksjonærbrevet sier Røkke at det kan være risikabelt å gå inn i nye bransjer, men at han liker å stille spørsmål om hva man kan gå glipp av på oppsiden.

Han skriver at bitcoin kan være starten på noe nytt, og at det blant annet kan være en form for digitalt gull - en type investering som kan være et potensielt sted å parkere pengene sine i perioder hvor både rentepapirer og aksjer faller.

Røkke er også klar over risikoen for at bitcoin kan være en boble som sprekker:

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan én bitcoin bli verdt millioner av dollar», skriver Røkke.

Økosystem av løsninger

Det Røkke er mest opptatt av, og det som gjør ham interessert i bitcoin, er at den kan brukes til å verifisere handler mellom to parter uten en tredjepart i mellom.

Dette kan brukes til å lage et helt økosystem av løsninger, påpeker Røkke.

«Vi utforsker allerede Blockstreams produkter Liquid og Elements til industrielle formål: valuta, pengeforvaltning, handelsoppgjør, verifisering av utslipp. Men dette er bare de åpenbare», skriver Røkke.

«Det bredere potensialet? Økonomisk tilgang for de uten bank til tjenester som spar, forbruk og lån. Mikrobetalinger. Eierskap av private data. Teknologier som kan påvirke behovet for etterlevelse, som står for ti prosent og en økende andel av bankansatte. Med en fordel i tillegg, ved at sikkerheten økes og umiddelbart oppgjør», skriver han.

Var skeptisk

Røkke skriver i aksjonærbrevet at han er kjent med at bitcoin har fått kritikk blant annet for å kreve mye elektrisitet og at det kan brukes til å forenkle anonyme, ulovlige betalinger.

«Vi tror bitcoin kan være en løsning heller enn et problem for disse», skriver Røkke.

Han skriver også at han selv var skeptisk til bitcoin i mange år.

Røkke ser potensiale for mer «sofistikerte» anti-hvitvasking-prosedyrer.

Aker har startet flere selskaper den siste tiden, blant annet Aker Clean Hydrogen, som skal noteres på Oslo Børs denne uken. Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind ble børsnotert i fjor.