Oslo Byfogdembete godkjenner Norwegians søknad om konkursbeskyttelse: – Rettens vurdering at Norwegian har alvorlige økonomiske problemer

8. desember 2020

Mandag ettermiddag ble det klart at Norwegian får konkursbeskyttelse under den irske ordningen «examinership». Dagen derpå har selskapet kunngjort at det vil søke konkursbeskyttelse også her hjemme.

Drøyt to timer etter søknaden ble offentlig kjent har Oslo Byfogdembete godkjent begjæringen, opplyser Norwegian i en melding.

Kort tid etter børsåpning steg Norwegian-aksjen rundt 20 prosent før den falt noe tilbake. Men etter beskjeden om den norske godkjenningen er det ved 10.45-tiden igjen god fart i aksjen, som nå er opp 22,12 prosent til kurs 0,4534 kroner.

Oslo Byfogdembete skriver i sin kjennelse at det på bakgrunn av opplysningene Norwegian har gitt vurderer at Norwegian «har alvorlige økonomiske problemer» i henhold til rekonstruksjonsloven.

Oppgangen kommer selv om flere eksperter har uttalt at det trolig vil være svært lite igjen til dagens aksjonærer når rekonstruksjonsprosessen er gjennomført.

Beslutningen om å søke konkursbeskyttelse i Norge innebærer at det nå vil kjøre parallelle rekonstruksjonsforhandlinger i de to landene.

– En parallell rekonstruksjon under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter, og øke sannsynligheten for et vellykket utfall. Vårt mål er å trygge arbeidsplasser i selskapet og bidra til å sikre kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge, sier Norwegian-sjef Jacob Schram i en pressemelding tirsdag morgen.

