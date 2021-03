BDO og PWC får milliongebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket

De to selskapene får et gebyr på totalt 5,4 millioner kroner etter at Finanstilsynet har gjennomført flere tilsyn.

OVERTREDELSESGEBYR: Finanstilsynet ilegger to revisjonsselskaper gebyr for overtredelse av hvitvaskingsregelverket. Her er direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

PWC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO ilegges et gebyr på 2,2 millioner kroner.

Begge for det Finanstilsynet mener er ulike brudd på hvitvaskingsloven. Det kommer frem i to ulike vedtak som tilsynet har offentliggjort mandag.

– Tilsynet avdekket en rekke brudd på revisjonsselskapets plikter etter hvitvaskingsregelverket, skriver Finanstilsynet i vedtakene mot begge selskapene.

Finanstilsynet mener at forholdene som er avdekket hos PWC viser «en gjennomgående svikt i revisjonsselskapets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.»

I rapporten peker tilsynet på flere punkter i revisjonsselskapenes risikovurderinger, som de mener ikke tilfredsstiller kravene som er satt.

«Dokumentasjonen av revisjonsselskapets virksomhetsinnrettede risikovurdering er så mangelfull at Finanstilsynet mener det ikke kan legges til grunn av selskapet har gjennomført en risikovurdering i samsvar med hvitvaskingsloven», heter det blant annet i rapporten om revisorgiganten PWC.

MILLIONGEBYR: PWC er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men sier at de ser alvorlig på saken. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Revisorgigantene uenige

Ifølge rapporten er PWC uenig i Finanstilsynets vurderinger, og i overtredelsesgebyret. Ifølge en av rapportene har er også BDO uenig i både vurderingene og vedtaket.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Blant annet har PWC under granskingen anført at Finanstilsynet ikke har avdekket saker der selskapet er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Finanstilsynet understreker imidlertid at dette ikke er avgjørende for vedtak om gebyr.

Herman Skibrek, partner og leder for risiko og kvalitet i PWC, skriver til E24 at selskapet tar gebyret på alvor, og jobber hver dag for å forbedre rutiner og arbeidsprosedyrer.

– Finanstilsynet fant ingen indikasjoner på at våre kunder har vært involvert i hvitvasking. PwC hadde allerede på tidspunkt for tilsynsbesøk satt igang omfattende forbedringstiltak og vi har senere fulgt opp dette ytterligere, sier Skibrek.

Selskapet har foreløpig ikke tatt stilling til videre oppfølging av vedtaket.

MANGELFULLT: Finanstilsynet mener BDOs skriftlige rutiner er mangelfulle. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Alvorlige mangler

I rapportene legger Finanstilsynet vekt på at revisorer har en viktig rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering.

«Arbeid på dette området må derfor være inkludert i revisjonsselskapets styrings- og kontrollstruktur på linje med andre aktiviteter», heter det i rapporten fra Finanstilsynet.

Heller ikke BDOs rutiner tilfredsstiller tilsynet.

– Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, skriver Finanstilsynet.

E24 har vært i kontakt med BDO som foreløpig ikke har kommentert saken.

