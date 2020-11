Stavanger-investorer selger for millioner i Scana

Ertvaag-familien dumper aksjer i børsvinneren.

TAUS: Sindre Ertvaag, administrerende direktør i Camar, vil ikke kommentere hvorfor familieselskapet selger seg ned i Scana i flere omganger torsdag. Vis mer byoutline Jarle Aasland.

Eivind Bøe

Publisert: Oppdatert: 19. november 2020 16:49 , Publisert: 19. november 2020 15:39

Artikkelen er oppdatert: Camar kommer med en tredje børsmelding om aksjesalg i Scana like før Børsen stenger torsdag. Totalt har Camar solgt 11 millioner aksjer i Scana til en gjennomsnittskurs på 2,6051 kroner. Det betyr at Camar har solgt aksjer for i alt 28,66 millioner kroner i tre runder på én dag. Etter salgene eier Camar drøyt 12,34 millioner aksjer i Scana, tilsvarende 11,48 prosent av selskapet.

Hovedaksjonæren Camar har kvittet seg med Scana-aksjer i tre runder torsdag. Det Stavanger-baserte investeringsselskapet eies av Camilla og John Arild Ertvaag, og de tre barna Sindre, Silje og Stine Ertvaag. De investerer i handel, eiendom og oljerelatert virksomhet.

Camar sitter i styret til Scana, og salgene deres må derfør børsmeldes ettersom de er såkalt «primærinnsider»,

Daglig leder Sindre Ertvaag i Camar har ingen kommentar til nedsalget, skriver han i en SMS til E24.

Aksjefall

Scana-sjef Styrk Bekkenes vet ikke hvorfor nedsalget kommer i dag, sier han på telefon med E24.

– Vi registrerer at hovedaksjonær har solgt. Camar har vært en stor aksjonær i veldig mange år, og selv med dagens nedsalg er de en stor aksjonær, sier Bekkenes.

Aksjekursen til Scana faller 23 prosent torsdag, men har steget mer enn 200 prosent så langt i år.

Scana-aksjen stengte til 3,2 kroner på Oslo Børs onsdag. Like før stengetid handles den til 2,5 kroner torsdag.

– Hvorfor har kursen steget så mye i år, slik du ser det?

– Jeg håper og tror at markedet har fått med seg at vi har ryddet opp i selskapet og fått ny refinansiering på plass. Porteføljeselskapene har levert gode tall, og vi har kommunisert ny strategi. Det er nok summen av mange ting som gjør at kursen har gått opp, sier Scana-sjefen.

Scana Børsnotert selskap med 264,5 millioner kroner i markedsverdi. Et morselskap for tre virksomheter som leverer utstyr til maritim industri: Skarpenord, leverandør av ventilstyresystemer. Seasystems, aktør innenfor forankring, turreter og swivler til flytende produksjons- og lagerskip. Subseatec, driver med stigerørsapplikasjoner til olje- og gassindustrien. Vis mer vg-expand-down

