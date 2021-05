Kryptofallet fortsetter - ether ned over 40 prosent siste uken

Nok en dag med bredt fall blant kryptovalutaene. Hele markedet har krympet med rundt 11 prosent det siste døgnet.

Da verdens børser stengte før helgen fortsatte handelen for fullt i kryptomarkedet som har vært svært volatilt de siste dagene.

Bitcoin som står for rundt 45 prosent av hele markedet er ned 7,80 prosent det siste døgnet til 35.300 dollar (360.447 kroner), ifølge Coinmarketcap.

Ether er ned 12,99 prosent fra samme tid i går til 2.129 dollar (21.739), men har svekket seg så mye som 44 prosent den siste uken etter den vanvittige oppgangen i midten av mai.

En rekke negative nyheter har preget markedet, blant annet da Kinesiske myndigheter fredag nok en gang advarte om landet vil slå ned på både utvinning og handel med bitcoin, ettersom man mener det utgjør en for stor finansiell risiko.

Mener mange har tapt på dagens nivå

Det anerkjente analyseselskapet Chainalysis har sett på bevegelsene etter fallet i mai.

Sjeføkonom i selskapet, Philip Gradwell, sier deres data viser at investorer til sammen har kjøpt bitcoin for 410 milliarder dollar siden desember 2017, og mener at 300 milliarder av denne summen er bitcoin kjøpt til en pris på 36.000 dollar eller mer.

Dermed har rundt tre fjerdedeler av investorenes investeringer gått med tap på dagens prisnivå, noe sjeføkonomen illustrer i grafen under.

På en annen side skriver Gradwell at gevinsten fra den siste fjerdedelen er langt større enn beløpet brukt på all bitcoin som ble eid i mars 2020.

To store problemer

Tidligere samme uke gjorde kinesiske myndigheter det ulovlig for selskaper som står for betalingløsninger og banker å fasilitere for kjøp og salg med kryptovaluta, ifølge Reuters.

– Bitcoin har to problemer. ESG og en mindre avhengighet av Kina, hvor begge vil ta tid å fikse, skriver analytiker Edward Moya i Oanda Corp i et notat, ifølge Bloomberg.

Partner og leder i Fairlead Strategies, Katie Stockton, mener teknisk analyse tilsier at det finnes støtte for bitcoin rundt 34.000 dollar, ifølge Marketwatch.

Kina som jobber med sin egen statlige digitale yuan står samtidig for rundt 75 prosent av all utvinning av bitcoin.