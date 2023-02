Schibsted-arving selger luksusvilla på Frogner: – Mange som sitter godt i det

Det storslåtte murbygget kan lette deg for 75 millioner kroner.

VILLA: Boligen kunne like gjerne vært lagt ut for over 100 millioner, mener megleren.

Villaen ble lagt ut fredag forrige uke.

Med en slik pris er den i toppsjiktet av hva norske boliger selges for. På Finn.no ligger det kun tre eiendommer ute for salg til en pris over 70 millioner i dag, den 7. februar.

På tross av den stive prisen og tøffere økonomiske tider for de fleste, har det vært god interesse, opplyser megler Jan Fredrik Bonde.

– Jeg har hatt seks par på forhåndsvisning, og jeg har avtaler med tre nye par. I tillegg er det seks til som har meldt interesse, sier han.

Murvillaen ligger på Frogner i Oslo, og har en hage på 1895 kvadratmeter. Selger er Schibsted-arving Alexandra Huitfeldt (83). Hun og hennes nå avdøde ektemann Johan Thidemansen kjøpte boligen i sin tid av programleder og forfatter Ellen Åse Bech Langballe, best kjent som Toppen Bech (83) for 36 millioner kroner i 2008.

FROGNER: Eiendommen befinner seg på Oslos fasjonable vestkant.

Bech eide villaen fra 2005.

Den selges i dag med deg som omtales som «nybarokk» stil. I klartekst betyr det at innsiden av boligen minner litt om kong Ludvig den 14s slott i Versailles.

– Overraskende mange

I dag ligger den ute med en prisantydning på 75 millioner kroner.

– Hvordan kom dere frem til denne prisantydningen?

– Hvordan priser man en eiendom? Det baserer seg på andre boliger som er solgt, og hvordan markedet er for øyeblikket, sier Bonde, og erkjenner at det også dreier seg om erfaring og magefølelse. Han mener at eiendommen like gjerne kunne blitt lagt ut til over 100 millioner.

– Hvorfor skal den selges?

– Selger må ingenting, det er ingen hemmelighet. Men det er en tid og et sted for alt, sier eiendomsmegler Bonde.

Han opplyser at de ikke forholder seg til noen spesiell tidshorisont for salget, og at de tar seg god tid.

HAGE: Boligen har nesten 2000 kvadratmeter hage.

– Vi har noen som sitter på gjerdet allerede, men denne typen eiendom kan ta alt fra en uke til fem måneder. Ingen må noe, sier han.

– Hva slags folk kommer på visning?

– Det er ikke deg og meg. Men det er overraskende mange, sier megleren.

Schibsted-arving

Mediearvingen Huitfeldt var i 1992 med på å børsnotere det som nå er Norges største mediebedrift.

Børsnoteringen var en del av et arveoppgjør mellom flere familiemedlemmer. De som den gang kjempet om makten var Huitfeldt-søsknene Alexandra, Henrik Jørgen og Eline, Schibsted-nestor Tinius Nagell-Erichsens nevø, og familien Riddervold.

I 2021 sto hun oppført med en formue på 30 millioner kroner. I tillegg står hun som eier av et titalls eiendommer blant annet i Gold og i Færder kommune.

I dag er hun aksjonær i to eiendomsselskap og et selskap som driver med pengeinnsamling til veldedige formål.

Hun er forholdsvis mediesky, og lever et tilbaketrukket liv i hjemkommunen Tjøme.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.