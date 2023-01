Bjørn Rune Gjelsten flytter milliardverdier til datteren i Sveits

Datteren arver 80 prosent av Gjelsten Holding.

Bjørn Rune Gjelsten på vei inn til milliardær John Fredriksens årlige julelunsj i 2019.

Milliardær og investor Bjørn Rune Gjelsten flytter mesteparten av eierskapet i investeringsselskapet Gjelsten Holding til datteren Ingrid Gjelsten, som bor i Sveits.

Det skjer som en direkte konsekvens av økte skatter i Norge, skriver Finansavisen.

– I 2021 betalte jeg 205 millioner i privat skatt, nærmere 600.000 per dag, eller 25.000 per time, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dette er uforsvarlig over tid, sier milliardæren til avisen.

Les også Se oversikten: Rikingene som har forlatt riket

Har betalt over en halv mrd. i skatt

Bjørn Rune Gjelsten hadde en ligningsformue ligningsformue er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld. Tallet er stort sett lavere en den reelle formuen, blant annet fordi boligen man eier og bor i, blir verdsatt til 25 prosent av antatt markedsverdi.på mer enn 2,1 milliarder i 2021.

I 2021, som er de siste tilgjengelige tallene, var han på inntektstoppen, med 584 millioner kroner i inntekt inntektviser summen av de skattepliktige inntektene minus berettigede fradrag som minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter., kun slått av laksearving Gustav Magnar Witzøe.

Da betalte han 205 millioner kroner i skatt.

Gjelsten har i en rekke år vært på topplisten over nordmenn som har betalt mest skatt. En gjennomgang viser at Gjelsten har betalt 571,8 millioner i skatt siden 2012.

Bjørn Rune Gjelsten med datteren Ingrid Gjelsten og kona Solveig Gjelsten på det nye sprangridningsanlegget, Gjelsten Arena, i Lier, som ble åpnet 2018.

– Hverdagen blir som før

Det er ikke Gjelsten selv som flytter til Sveits, men datteren Ingrid Gjelsten (21) som allerede har flyttet.

Datteren har ifølge investoren overtatt 80 prosent av eierskapet i Gjelsten Holding. Han beholder selv kontrollen over selskapet.

– Hverdagen blir som før. Den største påvirkningen er at man sitter igjen med betydelig mer kapital i selskapet til verdiskapningen og det å sikre og skape nye arbeidsplasser. Operativ drift påvirkes ikke over hodet, sier Gjelsten til Finansavisen.

Han beskriver grepet som et førtidig generasjonsskifte.

Gjelsten ønsker ikke å kommentere dette utover det som allerede er kommet frem i mediene, skriver finansdirektør Rune Marsdal i Gjelsten Holding i en e-post til E24.

Store verdier innen eiendom

Ifølge Kapitals oversikt hadde Gjelsten 19,5 milliarder i formue i 2022.

Investeringsselskapet Gjelsten Holding er inne i alt fra eiendom til sportsutstyr og interiør. Selskapet har verdier på over 3 milliarder kroner, ifølge årsregnskapet fra 2021.

Det eier både eiendomsselskapene Fabritius og Profier, og avfallshåndteringsselskapet Noah. Gjelsten er også inne på eiersiden i interiørkjeden Kid og Sport Holding, som blant annet står bak Sport 1, Bergans, Intersport og Anton Sport. Han er også storeier i biotekselskapet Ultimovacs.

Gjelsten er barndomskamerat av milliardær Kjell Inge Røkke, som flyttet til Sveits i 2022.

En rekke norske millionærer og milliardærer utvandret fra Norge i 2022.

For få dager siden ble det kjent at oppdrettsmilliardær Lars Måsøval har flyttet store deler av sin formue til datteren som bor i Sveits.