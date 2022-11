DNB første bank til å heve boliglånsrenten

Økningen kommer etter at Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Banken har satt opp sine utlånsrenter det siste året i takt med rentehevingene fra Norges Bank.

Saken oppdateres...

Som vanlig følger bankene etter når styringsrenten settes opp.

DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng, opplyser banken mandag.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 3. november, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB i en melding.

Nye rentesatser gjelder fra 19. desember for eksisterende boliglån og innskudd, og fra 8. november for nye boliglån.

Tok tempoet ned

Norges Bank besluttet torsdag å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.

Det er det høyeste rentenivået siden 2009 og i tråd med signalene fra september. Tempoet i rentehevingene ble tatt et hakk ned denne gangen, etter hevinger på 0,5 prosentpoeng på de tre foregående møtene.

Renten skal mest sannsynlig settes videre opp i desember, ifølge Norges Bank.

Renteøkningene hos bankene på lån slår ikke ut med en gang. De må varsles om seks uker før de tre i kraft, som betyr at disse hevingene av utlånsrenter slår inn i midten av desember.

– Var på at renten biter

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa etter torsdagens beslutning at renten settes opp for å dempe prisveksten, som fortsatte å klatre til 6,9 prosent i september, og trakk frem at det også er lav arbeidsledighet og høy aktivitet i norsk økonomi.

– Mange husholdninger får nå en strammere økonomi, poengterte også Wolden Bache.

Flere sjeføkonomer tror sentralbanken vektla nordmenns høye gjeld da de valgte å øke renten med kun 0,25 prosentpoeng.

– Norges Bank er var på at renten biter i Norge, sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24 torsdag.

Han mener at vi begynner å se klare tegn til at norsk økonomi demper seg nå, men påpeker at vi ennå ikke har sett den fulle og hele effekten av rentehevingene som har blitt gjennomført gjennom høsten.

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge for oktober kom også torsdag. Den viste at boligprisene i Norge fortsatte å falle forrige måned med en nedgang på 1,9 prosent. Særlig kraftig falt prisene i Oslo.

– Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

