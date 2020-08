Aker Solutions-aksjonærene skal få utbytteaksjer verdsatt til 925 mill.

Kjell Inge Røkke vil skille ut fornybarsatsingene til egne selskaper notert på Merkur Market. Kapitalinnhentingen blir på en milliard, mens Aker Solutions-aksjonærene skal få utbytteaksjer som nå blir verdsatt til 925 millioner kroner.

SKILLER UT: Kjell Inge Røkke vil hente penger til Aker Solutions havvind- og karbonfangstprosjekter. Vis mer Gisle Oddstad

Tyra Kristiansen Stave

Infront TDN Direkt

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 12. august 2020 09:39 , Publisert: 12. august 2020 08:09

Aker Solutions melder om prisingen av aksjene onsdag morgen, i forbindelse med at de to fornybarselskapene skal bli notert på Merkur Market.

Fornybarplanene til Kjell Inge Røkkes Aker-system betyr blant annet at Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture skal på børs, og før noteringen skal selskapene samlet hente inn en milliard kroner i friske penger.

Les også Aker tror en milliard skal sprøytes inn i de nye fornybarselskapene

Utbytteaksjer verdsatt til 925 mill.

Aker-systemet har også lagt opp til at aksjonærene i Aker Solutions får et utbytte i forbindelse med noteringen, i form av aksjer i de to selskapene.

Selskapene er i dag heleid av Aker Solutions. Da planene ble varslet i sommer ble det samtidig klart at aksjonærene skal få utdelt én aksje i Aker Offshore Wind og én aksje i Aker Carbon Capture som utbytte, for hver aksje man eier i Aker Solutions per 14. august.

Onsdag melder Aker Solutions at de nye aksjene i Aker Offshore Wind vil ha en pris på 1,47 kroner pr. aksje. Videre vil tilbudsaksjene i Aker Carbon Capture bli tilbudt til en tegningskurs på 1,70 kroner per aksje.

Med et aksjeantall på 272 millioner i Aker Solutions innebærer det at aksjonærene blir sittende med et tilsvarende antall aksjer i hvert av de to selskapene – aksjer som nå blir verdsatt til totalt 925 millioner kroner.

Henter en milliard

Emisjonen i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind er på 500 millioner kroner i hvert av selskapene, til sammen en milliard kroner.

Det opplyser Aker Solutions i en børsmelding onsdag morgen.

Det har tidligere vært spekulert i at det er dette beløpet som skal hentes i emisjonen.

Etter fullføringen av emisjonen venter selskapene å bli godkjent for børsnotering på Merkur Market.

Tegningskursen i Aker Offshore Wind tilsvarer en verdsettelse av egenkapitalen før emisjonen på rundt 400 millioner kroner, opplyses det.

For Aker Carbon Captures tilfelle er verdsettelsen av egenkapitalen før emisjonen på rundt 460 millioner kroner.

Aker vil stille som garantist for begge emisjonene, og skal selv tegne seg for minst 320 millioner kroner i Aker Offshore Wind og 330 millioner i Aker Carbon Capture.

Les også Aker tror en milliard skal sprøytes inn i de nye fornybarselskapene

Her kan du lese mer om Aker Solutions Børsnotering