Hydro taper 250 millioner årlig på nettleie-grep: – Dette er et slag i trynet

Statnett vil ha flat rabatt på 50 prosent i industriens nettleie. Det vil øke Hydros årlige kostnader med 250 millioner kroner fra nivået før 2018. – Et slag i trynet, sier Hydro-tillitsvalgt.

Tillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes mener det er et slag i trynet at Statnett vil redusere industriens rabatt på nettleien. Det vil koste Norsk Hydro rundt 250 millioner kroner mer i året sammenlignet med systemet før 2018. Vis mer Eirik Brekke, Bergens Tidende

Publisert: Publisert: 21. juni 2020 08:02

Statnett-styret vil innføre en flat rabatt på 50 prosent for industrikunders nettleie.

Dermed må industrien dele mer av regningen med andre nettkunder enn tidligere. Før Statnett begynte å justere modellen i 2018, var industriens rabatt på nettleien på 90 prosent.

Selv om industrien beholder en viss rabatt, vil det kunne ramme norsk kraftkrevende industri. Norsk Hydro advarer om at deres norske verk fra 2022 vil måtte betale 250 millioner kroner mer i året enn det gjorde med systemet fra perioden 2015-18.

– Dette er en tung ekstrabyrde for Hydro og norsk aluminiumindustri, sier Ola Sæter, direktør for Hydros metallverk.

– Et slag i trynet

Tillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes er skuffet over Statnett grep, og frykter for norske aluminiumsverks fremtid.

– Jeg synes dette er et slag i trynet, sier Normann til E24.

Han reagerer på at Statnett brukte ordet «dugnad» om at de setter ned nettleien med 20–25 prosent neste år. Dette er imidlertid bare er en utsettelse av nettleien, og at pengene vil bli krevet inn igjen senere.

Jeg blir provosert og litt lei meg over at Statnett er så frekke at de bruker ordet «dugnad». De dekker dette til som en god nyhet, men det er i virkeligheten et slag i trynet når det gjelder rammevilkårene for industri som i Norge er grønnere enn i resten av verden, sier han.

Han påpeker at Tyskland fortsatt tilbyr 90 prosent rabatt på nettleien for sine industribedrifter. Fra 2022 vil Hydros rabatt være nede i 50 prosent.

– Dette er en viktig del av de rammevilkårene som Hydro baserer sine videre investeringer på, sier Normann.

– Skaper usikkerhet

Normann venter nå på at Hydros nyopprustede linje Hall B til 1,5 milliarder kroner skal starte opp igjen, etter 11 års ventetid. Åpningen ble utsatt etter coronakrisen og et fall i etterspørselen og prisene for aluminium.

– Jeg kommer til å slåss for at vi fortsatt skal åpne B-hallen. Vi kan ikke investere 1,5 milliarder kroner og ikke starte opp igjen. Men Hydro baserer avgjørelsene sine på de rammevilkårene vi har. Og rammevilkårene blir nå forringet, sier Normann.

– Nå får vi en kjempekamp der vi må slåss for å videreføre CO2-kompensasjonen som utløper i 2020, og nå kommer dette på toppen. Statnett fatter denne avgjørelsen mot NHO og LOs anbefalinger. I verste fall kan dette føre til at industriselskaper i Norge måtte se seg om etter andre ting å gjøre og satse andre steder, sier han.

Tidligere i år sa Hydro at en utvidelse av milliardanlegget for aluminiumsproduksjon på Karmøy var lagt på is. Bakgrunnen var lavere etterspørsel og dyrere nettleie for industrien.

Normann påpeker at det ligger smelteverk over hele landet, fra Lista i sør til Mosjøen i nord. Hydros egne metallverk i Sunndal, Årdal, Høyanger, Husnes og Karmøy har mer enn 2.000 ansatte.

– Dette har utrolig mye å si for lokalmiljøene, og det at vi kan ha en desentralisert struktur i dette landet. Vi trenger den industrien vi har. Dette er også en industri som er en ledestjerne for andre, ved å være grønnere enn industrien ellers i verden, sier Normann.

– Statnetts grep skaper stor usikkerhet blant våre medlemmer i smelteverkene. Det at Statnett kaller dette en «dugnad» er en hån mot den dugnaden landet vårt står i nå under coronaepidemien, sier han.

– Det bekymrer Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) er også bekymret for norsk konkurransekraft etter Statnetts grep. Han frykter at økt nettleie for industrien kan gå ut over investeringer i Hydro-anlegg og anlegg som Norske Skog på Skogn.

– Det jeg er bekymret for er at det kommer en stor ekstraregning til industrien vår, som skal bidra til å gjennomføre det grønne skiftet. Vi får rapporter om at usikkerheten om rammevilkårene er vanskelig å forholde seg til, og det at man risikerer å bli påført ekstra utgifter kan ramme planlagte investeringer, sier Grande.

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag for Stortinget om at regjeringen skal utrede og foreslå lovendringer som kan sikre stabile rammevilkår til industrien, innenfor EØS-reglene. Partiet mener tariffmodellene må ta hensyn til verdien for nettet av store, stabile industriforbrukere.

– Tariffene er noe Statnett i stor grad styrer selv, men vi kan gjøre mye fra politisk hold for å bruke Statnett mer for å sikre industrien vår tilgang på billig strøm, og at dette skal være et konkurransefortrinn for Norge. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi ha trygghet rundt rammevilkårene, sier Grande.

– Gigantisk regning

Bransjeforeningen Industri Energi sa torsdag til E24 at den er skuffet over Statnetts grep. Leder Frode Alfheim i Industri Energi er også sterkt misfornøyd.

– Statnett sender med dette en gigantisk regning til norsk kraftforedlende industri, sier han.

– Denne delen av norsk industri er allerede under hardt press som følge av coronakrisen, og denne endringen vil føre til en permanent svekkelse av en del av norsk industri som er ekstremt konkurranseutsatt, sier Alfheim.

