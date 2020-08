SAS har trolig nok kreditorstøtte til redningsplanen

SAS har sikret nok støtte fra eierne av ett av de to obligasjonslånene allerede før kreditormøte neste uke. Selskapet er kun få prosenter unna i det andre lånet for å få banket gjennom redningsplanen.

Publisert: Publisert: 26. august 2020 18:34

I en børsmelding onsdag kveld går det frem at SAS har trolig har fått nok kreditorstøtte for på redningsplanen.

Fristen for å gi forhåndsaksept blant eierne av et obligasjonslån på 2,25 milliarder svenske kroner og hybridobligasjonslån verdt 1,5 milliarder svenske kroner er onsdag, hvor kreditorene som takker ja på forhånd får noe bedre vilkår.

Tillitsmannen i Sverige har onsdag mottatt stemmeskjemaer og fullmakter tilsvarerende 73,05 prosent av eierne av obligasjonen på 2,25 milliarder svenske kroner. Samtidig har selskapet fått svar fra 78,5 prosent av eierne for hybridobligasjonslån verdt 1,5 milliarder svenske kroner.

Finansdirektøren i SAS opplyste tirsdag at minst halvparten av kreditorene må stille (fysisk eller med fullmakt) for at forslagene kan behandles 2. september. Av disse må 80 prosent av de oppmøtte kreditorene i obligasjonen stemme ja til forslaget, og minst 67 prosent av de oppmøtte kreditorene i hybridobligasjonen.

I børsmeldingen går det frem at det foreløpig er aksept blant 72,47 prosent av obligasjonseierne. Dermed ikke nok støtte blant obligasjonseierne ennå, mens det for hybridobligasjonen er 77 prosent støtte.

SAS understreker at det endelige stemmetallet ikke er klart før 2. september, da det avholdes endelige kreditormøter.

Ledelsen i SAS avviste denne uken å gjøre flere endringer for å blidgjøre kreditorene.

Aksjonærene i selskapet får si sitt om planen 22. september.

