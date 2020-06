Over 110 «grønne» milliarder på Oslo Børs: Har blitt dobbelt så mye verdt som oljeleverandørene

Hydrogenselskapet Nel er nå opp over 120 prosent siden nyttår, mens børsverdiene i sorteringsselskapet Tomra og solenergiselskapet Scatec Solar har klatret over 20 prosent.

Havvind-dominerte Bonheur er også godt i pluss for året. Quantafuel som gjenvinner plast, er opp over 40 prosent. Skipsutstyrsleverandøren Vow er derimot ned over 20 prosent siden årsskiftet.