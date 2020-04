Norwegian-pilot om corona-hverdagen: – Det er nesten som å være med på en film

Norwegian-ledelsen jobber iherdig med å lande en redningspakke for å sikre at selskapet overlever. I ryggen har de titusenvis av supportere.

Morten Strandås, pilot i Norwegian Vis mer Privat

Publisert: Oppdatert: 18. april 2020 09:26 , Publisert: 18. april 2020 07:56

Selv om Norwegian og hele bransjen er i krise og de fleste fly står på bakken, så er Strandås og noen veldig få kollegaer ute og flyr fortsatt.

Han er en av de få pilotene i selskapet som ikke er permittert fordi han er med på å sørge for at Norwegian sammen med SAS og Widerøe fortsatt opprettholder et minimumstilbud av flyruter i Norge i samarbeid med norske myndigheter, kunne han fortelle E24-podden denne uken.

– Som pilot, hvilke tanker gjør du deg når du flyr nå?

– Det er nesten som å være med på en film og det er nesten ikke til å tro. Første gang vi kom inn til Bergen og Stavanger, der Norwegian har masse fly parkert, så ser det ut som en parkeringsplass for fly, sier han og fortsetter:

– Da skjønner man hvor stort selskapet er også, når man ser et så stort antall fly som står parkert side ved side. Det er helt stillstand rett og slett. Det er trist og merkelig.

Geir Sætre. Vis mer Privat

Les på E24+ (for abonnenter) Tapt på Norwegian-aksjer? Slik får du tilbake pengene du har rett på

– Fly er en dyd av nødvendighet

– Det begynte ved en tilfeldighet. Jeg befant meg i Spania og skulle hjem, forteller Geir Sætre om hvorfor han startet støttegruppen «Support Norwegian», som har over 43.000 medlemmer på Facebook.

Han forteller at han gikk inn på nettsidene til Norwegian for å se om flygingen fortsatt gikk og at han la merke til mange negative kommentarer fra frustrerte passasjerer.

– Jeg reiser mye med Norwegian og har god erfaring med dem, og kunne legge igjen en hyggelig tilbakemelding. Da jeg kom hjem sendte en venninne av meg som jobber i kabinen hos Norwegian en skjermdump av alle de kommentarene som min kommentar hadde fått. Da tenkte jeg at jeg kunne starte en support-side.

En måned senere har gruppen altså fått enorm interesse. Sætre forteller om hvor han tror engasjementet der ute kommer fra:

– Norge er et langstrakt land og vi har mange distrikter. Skal man forflytte seg er fly en dyd av nødvendighet. Det gjør nok sitt til at vi har et nært forhold til flyselskapene i Norge.

– Norwegians inntreden i markedet har ført til at det kanskje har blitt en folkeliggjøring av det å reise. Nå kan vanlige folk reise rundt og mange turister kan komme til Norge på en rimelig måte, fortsetter han.

Norwegian-piloten sier at han og kollegaene setter stor pris på støtten fra Sætre og de andre:

– Det er veldig hyggelig og det hjelper veldig. Hvis man av og til får litt mørke tanker om tilværelsen så er det gøy å se at det er så mange som støtter oss, sier Strandås og fortsetter:

– Det er mange hundretusener som er i samme situasjon som oss og som kanskje ikke får den støtten. Vi som er i Norwegian er klar over det, men det er veldig hyggelig å få den omtanken. Jeg tror det sier litt om at folk vil at vi skal være der og at folk trenger å reise og møte hverandre, og at Norge trenger å komme i gang igjen.

Les også Ekspert om Norwegian: Lykkes de ikke, har de bare to sjanser igjen

Vil at staten tar mer ansvar

– Jeg tror det er et unisont krav at staten kommer inn og tar et større ansvar enn den garantiordningen som har kommet, sier Geir Sætre i «Support Norwegian».

Han mener staten må komme på banene og sørge for at det garanteres for videre drift.

Sætre forklarer hva mange frykter hvis Norwegian skulle forsvinne:

– Jeg tror vi alle ser at dersom Norwegian forsvinner og de to andre opprettholder sin eksistens kan vi dreie oss mot en monopolsituasjon og dyrere billetter. Mange har den frykten, sier Sætre og fortsetter:

– I tillegg ansetter Norwegian mange direkte eller gjennom underleverandører. Så mange vil miste arbeidet sitt hvis Norwegian ikke skulle klare seg. Det er også mange i turistnæringen som lever godt av at Norwegian transporterer turister til Norge. De vil være veldig utsatt.

– Er dere som jobber i Norwegian redde for at det skal gå konkurs eller tror dere selskapet skal klare å kare seg gjennom dette?

– Det ville vært dumt å si at man ikke tenker tanken om at det kan gå konkurs, men personlig så har jeg ikke troen på det. Det er veldig mange grunnsteiner som er lagt for selskapet og det har blitt gjort masse restrukturering over lang tid, sier Morten Strandås.

Han forteller at selv om det har vært utfordringer med Max- og Dreamliner-flyene så følte man at man klarte å håndtere det – før corona-krisen slo til.

– Det gjør situasjonen ekstra spennende, men med Jacob Schram og Geir Karlsen som styrer skuten, så er det veldig god stemning i selskapet med tanke på hvordan de jobber, prioriterer og kommuniserer, sier piloten og fortsetter:

– Norwegian har vært med på motgang før og det er vi flinke på å takle. Det er ansatte her som brenner veldig for jobben sin og som nesten er villig til å gjøre hva som helst for å få dette opp å gå igjen.