DNB setter av nær seks milliarder til lånetap

DNB-sjef Kjerstin Braathen, her ved en tidligere kvartalspresentasjon. Vis mer Terje Pedersen

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 30. april 2020 07:46 , Publisert: 30. april 2020 07:33

saken oppdateres..

- Når utsiktene for økonomien fremover blir svakere, er vi forpliktet til å

sette av penger til fremtidige tap allerede i dag, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Banken hun leder setter av nær seks milliarder til lånetap i første kvartal, hvor nesten halvparten er knyttet til olje og offshore.

Det er kraftig opp fra tapene DNB har hatt de siste årene.

Oljepriskollaps og coronakrise rammer norsk økonomi hardt, og dermed også bankene. Analytikere har ventet at DNB og andre banker må sette mer til side til tap på utlån, men hvor mye har vært usikkert.

Resultatregnskapet viser også avsetningene gir et kraftig fall i overskuddet.

Rapporten viser et resultatet etter skatt på 4 milliarder kroner i første kvartal, mot 7,6 milliarder i tilsvarende periode året før.

Det er langt under forventningene. Analytikerne hadde på forhånd sett for seg at storbanken ville få et nettoresultat på 7,5 milliarder i kvartalet.

Må ta høyde for økte tap

Før dagens tall varierte tapsanslagene i DNB fra i overkant av en milliard kroner til fem milliarder kroner på det meste.

Fasiten er altså et enda større lånetap enn selv det mest pessimistiske anslaget.

– Regnskapsreglene er nylig skjerpet på dette punktet. Derfor øker tapsavsetningene uten at vi har sett noe ras av konkurser, sier Braathen.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at storbanken måtte sette til side tre milliarder kroner til lånetap i første kvartal, ifølge en oversikt sammenstilt av banken.

De siste årene har lånetapene vært lave, etter at de steg mye under oljekrisen i 2015 og 2016. I første kvartal i fjor var lånetapet på kun 316 millioner kroner i DNB.

DNB skriver at banken er godt rustet.

- Helt siden finanskrisen har vi bygget opp kapital for å tåle tøffere tider. Det får vi igjen for nå. I tillegg har vi jobbet godt for å sikre bankens finansiering, sier Braathen.

– Før jul lånte vi nesten 60 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, som skal komme både privatpersoner og bedrifter til gode i form av lån, sier hun.

Rammet av coronakrise

Aktiviteten i norsk økonomi faller nå kraftig på grunn av coronakrisen. Samtidig har arbeidsledigheten skutt i været.

I løpet av mars alene har fastlandsøkonomien falt med 14 prosent. Det gir et fall for kvartalet på 1,9 prosent, som er den svakeste starten på et år noensinne.

SSB har kalt utviklingen en «bråstopp» som mangler sidestykke, og pekt på at økonomien blir rammet nedstengning her hjemme og internasjonalt pluss fallet i oljeprisen fra 60 til ned mot 20 dollar per fat.

Etter at Norges Bank kuttet renten fra 1,50 prosent til 0,25 prosent i løpet av mars måned har bankene fulgt etter med rentekutt til kundene.

DNB reduserte rentene i to omganger med inntil henholdsvis 0,35 og 0,5 prosentpoeng, og fremskyndet kuttet til april etter å ha møtt kritikk fra flere kanter.

- Det aller viktigste for oss dette kvartalet har vært å hjelpe kunder som er

berørt av situasjonen vi er i, sier konsernsjefen.