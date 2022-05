Musk: Twitter-avtalen kan ikke gjennomføres om ikke robot-tall bekreftes

Twitters andel spam-brukere har blitt det store stridstemaet i forbindelse med Elon Musks avtale om å kjøpe selskapet.

Publisert: Oppdatert i dag 10:15

Tirsdag formiddag skriver Elon Musk på Twitter at avtalen «ikke kan bevege seg fremover» dersom Twitter ikke legger frem bevis for at andelen spam-brukere er under fem prosent.

– Ser ut som at Twitter bør ønske en ekstern verdsettelse velkommen dersom deres påstander er sann, skriver han i en annen tweet kort tid senere.

Uttalelsen kommer etter at Musk mandag kveld anslo at minst 20 prosent av brukerne er falske brukere, og at dette tallet var i nedre del av hans anslag.

Twitter-aksjen faller 2,38 prosent i førhandelen på Wall Street kort tid etter at den åpnet tirsdag formiddag.

Fredag varslet Musk at avtalen om oppkjøp var satt på vent, samtidig som han henviste til en sak fra Reuters hvor det opplyses at Twitter selv anslår at falske kontoer eller søppelpost-roboter representerer færre enn fem prosent av inntektsgivende daglige aktive brukerne på plattformen i første kvartal.

Det er Twitter selv som i en kunngjøring la frem tallene.

Forklarte hvordan Twitter jobber

I en lengre tråd mandag kveld forsøkte Twitter-sjef Parag Agrawal å forklare bakgrunnen for tallene de har lagt frem.

Der forklarer han at selskapet ukentlig «låser millioner av brukerkontoer» som de mistenker at kan være spam, fordi de ikke kan gjennomføre en såkalt menneskelig verifisering. I tillegg kommer han med en rekke eksempler på hvordan selskapet arbeider for å stenge ute falske brukere.

– Vi vet at vi ikke er perfekt når det kommer til å ta spamkontoer. Der er også derfor vi vet at noen slipper gjennom selv med de grepene jeg har forklart over (i Twitter-tråden red.anm.), skrev Agrawal.

Twitter-sjefen skriver videre at de måler antallet slike brukere internt.

– Våre interne estimater de siste fire kvartalene var alle godt under fem prosent, skrev Agrawal.

Ulike typer robot-kontoer

Twitter definerer såkalte «boter» som automatiske kontoer.

Disse kontoene kan gjøre det samme som mennesker på Twitter. De kan publisere innlegg, følge andre kontoer, og retwitre.

Disse robotene er ikke ulovlig på Twitter, men selskapets retningslinjer krever at de må signalisere at de er automatiske.

«Spam-bots» defineres på den andre siden som automatiske kontoer som sikter mot å manipulere og irritere. Disse kontoene er ikke lovlige på plattformen, og Twitter blokkerer kontoer som har mistenksom aktivitet.

I et innlegg fra 2020, som Twitter-sjefen lenket til i forbindelse med mandagens tråd, understreker selskapet at det er en forskjell på slike roboter.

– Det som er viktigere å fokusere på i 2020 er den holistiske oppførselen til en konto, ikke bare om den er automatisert eller ikke, skriver Twitter.

– Det er ikke bare et binært spørsmål om bot eller ikke – forskjellene imellom er det som betyr noe, skriver plattformen.