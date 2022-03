Dette skjer denne uken: Norges Bank setter renten

Ferske tall fra bedriftene i Europa denne uken kan fange opp noe av Ukraina-sjokket. I USA skal rentesetterne utdype hvorfor de nå hever renten sju ganger i år.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, ønsker seg mer åpenhet fra Norges Bank rundt rentesettingen.

– Norges Banks beslutning på torsdag blir en klart viktig begivenhet, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Torsdag skal Norges sentralbank sette styringsrenten og publisere en ny utgave av Pengepolitisk rapport.

Dette skjer denne uken Mandag Kvartalsrapport fra Nordic Aqua Partners

Nasjonal aktivitets-indeksen fra sentralbanken i USA sitt Chicago-kontor

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, og medlem av pengepolitisk komite, Raphael Bostic, snakker på konferanse Tirsdag Medlemmer av pengepolitisk komite i USA, John Williams, Mary Daly og Loretta Mester, holder tale

Ukentlige oljelagertall fra American Petroleum Institute Onsdag Kvartalsrapporter fra Andfjord Salmon og Norsk Solar

Tall over inflasjonen i februar i Storbritannia

Ukentlige oljelagertall fra Olje- og energidepartementet i USA

Ukentlig laksepris fra SSB

Ukentlig oversikt over vannmagasinene fra NVE Torsdag Kvartalsrapport fra Questerre

Rentemøte i Norges Bank

Pengepolitisk rapport fra Norges Bank

Foreløpige tall over innkjøpssjefsindeksene for mars i Frankrike, Tyskland, Storbritannia og eurosonen

Arbeidskraftundersøkelsen for januar fra SSB Fredag Tall over Ifo-indeksen for mars i Tyskland

Tall over nyboligsalg for februar i USA Vis mer

– Vi tror de hever renten til 0,75 prosent, sier Haugland.

Det er også konsensus blant de fleste andre analytikere. Rentehevingen som kan komme på torsdag var i tillegg varslet av Norges Bank under forrige rentebeslutning i desember.

– Vi tror også Norges Bank hever rentebanen en god del. Der vil de bake inn ytterligere tre hevinger i år sammen med hevinger i mars og juni neste år, men med en sannsynlighet for litt mer. Da når vi en topp på to prosent neste sommer, sier Haugland.

Rentebanen er Norges Bank anslag på hva de selv kommer til å sette styringsrenten de neste par årene.

Rentebanen til Norges Bank lå ved forrige rentebeslutning an til å komme opp på 1,75 prosent neste sommer. Haugland tror de vil justere opp denne på torsdag.

Tror renten skal enda lenger opp enn tidligere spådd

– Det meste som har skjedd siden sist bidrar til å løfte rentebanen opp. Norsk økonomi er ganske rødglødende, sier Haugland.

Hun peker på et inflasjonstrykk som bygger seg opp og oljepriser som har steget veldig. I tillegg har norske bedrifter problemer med å få tak i arbeidskraft, de merker knapphet på innsatsvarer, og bedriftene selv har justert opp anslaget for lønnsvekst fra 3,3 til 3,7 prosent , ifølge den siste rapporten fra Regionalt nettverk.

– Jeg tipper at Norges Bank ikke kommer til å signalisere at de er bekymra for inflasjon, men at sånn situasjonen er nå, så er det fornuftig å få renta opp, sier sjeføkonomen i DNB.

Hun omtaler det å øke renten til to prosent over det neste året som å «fjerne stimulans».

– Opp til to prosent er man i en stimulerende situasjon. Da er det en god vurdering å ikke bidra til at kostnadspresset bygger seg opp, for hvis du kommer skjevt utfor hoppkanten og er for sent ute, så kan du måtte reagere mye hardere ved neste korsvei. Det er det som skjer med sentralbanken i USA, sier Haugland.

Ønsker mer åpenhet fra Norges Bank

Haugland var blant forfatterne av Norges Bank Watch 2022, en uavhengig vurdering av pengepolitikken i Norge i fjor. Rentebeslutningen på torsdag blir sentralbankens første i inneværende år.

– Hva bør Norges Bank endre på og hva bør de fortsette med som før i det nye året?

– Norges Bank gjør mye godt, de har solide analyser og god kommunikasjon. Det som mangler er altfor lite innsyn i diskusjonene som setter politikken de har, sier Haugland.

Den pengepolitiske komiteen i Norges Bank, for tiden bestående av fire personer, har den endelige myndigheten til å sette styringsrenten. Etter møtene deres publiserer de korte protokoller, med omtrent ett paragraf om hvorfor beslutningen blir som den blir.

– Hvilke diskusjoner har de om risiko, hvilke betraktninger har de, og hvilke diskusjoner om veiing av forskjellige risikofaktorer tar de? Det har vi altfor lite informasjon om.

– Det er stor uavhengighet innenfor mandatet Norges Bank har. Det setter også store krav til åpenhet, sier DNBs sjeføkonom.

Ferske tall fra innkjøpssjefene

Samme dag som styringsrenten settes, kommer det også tall for hvordan det går med økonomien på kontinentet.

– Vi har noen førstegangsutgaver av PMI for mars måned. Det gir fersk informasjon om aktivitetsutviklingen i EU og Storbritannia, forteller Haugland.

PMI er innkjøpssjefenes indeks, og sier noe om hvorvidt innkjøpssjefer i bedrifter forventer økt eller dempet aktivitet den neste måneden.

– Disse PMI-indeksene bør ha fått med seg noen av virkningene av krigen, men kan ikke ha fått med seg alt. Når man samler inn flere svar nå i mars vil de kanskje derfor være svakere på de endelige målingene, sier Haugland.

Rentesetterne i USA snakker ut

I løpet av uken som kommer skal flere av medlemmene i den amerikanske sentralbankens pengepolitiske komite snakke ut i forskjellige arenaer.

– Det er selvfølgelig interessant nå ganske kort tid etter at de ga ut et relativt haukete budskap. Komiteen er ikke alltid enig, men nå virker det som om det er enda mer spredning i feltet enn vanlig.

Sentralbanken i USA, kalt Fed, hevet forrige uke renten for første gang på over tre år. De kunngjorde samtidig seks ytterligere rentehevinger i år. Det var mer enn mange investorer forventet.

– Det er en god del spenning knyttet til om de vil gå litt raskere fram. Det er en vurdering blant medlemmene av komiteen som avhenger av hvor gjenstridig de tror inflasjonen blir og hvor villig de er til å ha is i magen til å se det an, sier Haugland.