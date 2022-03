Fortum selger sin del av fjernvarmeaktør for 10 milliarder kroner

Hafslund Eco, Infranode og HitecVision går sammen om å kjøpe Fortum Oslo Varme, som prises til 20 milliarder kroner i transaksjonen.

Den finske energiselskapet Fortum selger sin halvdel av fjernvarmeaktøren Fortum Oslo Varme til de tre selskapene Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Det kommer frem i en melding tirsdag morgen.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent.

Kraftprodusenten Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen overføres eierandelen Oslo kommune har i dag til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Infranode og Hitecvision driver begge med investering innenfor energisektoren.

Prises til 20 milliarder

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til om lag 20 milliarder, ifølge meldingen.

De tre selskapene kjøper 50 prosent av aksjene fordelt på 8 milliarder kroner, og ved å innfri 2 milliarder i aksjonærlån til Fortum. Det medfører et kapitalutlegg for Hafslund Eco på om lag 2 milliarder.

Bystyret i Oslo og Konkurransetilsynet må godkjenne transaksjonen før den kan gjennomføres. Transaksjonene er allerede godkjent av selskapene som er involvert.

Oslo kommune inviterer tirsdag morgen til pressekonferanse om en stor transaksjon i energisektoren og karbonfangst på Klemetsrud.

Realiseringen av prosjektet for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo er et klart mål for partnerskapet, ifølge meldingen fra Hafslund Eco.

Norges største på fjernvarme

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 % av fjernvarmen i Norge i fjor, ifølge meldingen.

Fortum Oslo Varmes produksjon gir oppvarming til omtrent 80.000 husstander i Oslo-området.

Selskapet solgte 1,8 terrawattimer fjernvarme og 0,1 terrawattime elektrisitet i 2021. Til sammenlikning var strømforbruket i Norge rundt 140 terrawattimer i fjor.

Energiproduksjonen til kraftselskapet Hafslund Eco øker med nesten 2 terrawattimer når kjøpet er gjennomført, ifølge meldingen.