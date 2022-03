Moskva-børsen forbyr kollaps-veddemål på giganter: – Forbereder å starte opp

Moskva-børsen har besluttet å forby shortsalg, et veddemål på kursfall, i flere av de største russiske børsselskapene. Det tyder på at børsen har lyst til å starte aksjehandelen igjen, ifølge investeringsdirektør.

STENGT: Moskva-børsen har vært stengt siden 25. februar. Tidligere denne uken ble det startet opp med obligasjonshandel igjen.

Investorer kan fra og med tirsdag ikke innta shortposisjoner i de rundt 30 største børsselskapene i Russland, blant disse Gazprom, Lukoil, Sberbank og Rosneft Oil, ifølge en melding fra Moskva-børsen.

Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at beslutningen kan indikere at Moskva-børsen forberedes til en åpning, etter å ha vært stengt i over tre uker i kjølvannet av Ukraina-krigen.

– Det tyder på at Moskva-børsen har lyst til å få åpnet opp igjen når de innfører et slikt tiltak, og det blir interessant å se hva som skjer med aksjekursene når man nekter folk å shorte, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

– Hvis de så for seg at den skulle være stengt over lang tid, er det ingen grunn til å innføre dette. Dette går konkret på de 30 største selskapene, som er typisk det utlendinger eier, og ikke shortsalg generelt. Så det eneste rasjonelle er at de forbereder å starte opp igjen, fortsetter han.

Ved shortposisjoner tjener investorer penger dersom aksjekurser faller, og motsatt taper penger dersom de stiger.

Det er ikke blitt kommunisert en åpningsdato, og heller ikke onsdag vil det være aksjehandel, ifølge en melding tirsdag kveld.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen. Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer

– Vil rase uansett

Moskva-børsen stupte etter Russlands invasjon av Ukraina. Den 24. februar falt den brede russiske indeksen RTS med 40 prosent.

Dagen etter, den 25. februar, hentet indeksen seg inn med en oppgang på 24 prosent. Siden har Moskva-børsen holdt stengt, og en rekke vestlige land har økt sine sanksjoner mot Russland.

I Norge har blant annet Oljefondet besluttet at det skal kvitte seg med sine russiske aksjer, som ved årsskiftet var verdt 27,4 milliarder kroner. Det samme har en rekke andre internasjonale storaktører.

Robert Næss i Nordea følger tett med på aksjemarkedet, både i Norge og utlandet.

Næss tror short-forbudet er en del av en større plan for å forsøke å begrense det som ventes å være et kraftig børsras når en rekke utlendinger skal kvitte seg med Russland-aksjene sine.

– Kursutviklingen kommer litt an på de utenlandske investorene. Hvis de gjør som de sier og selger, så det vil det rase uansett. Det så man på russiske aksjer i utlandet, der alt falt ganske jevnt. Men blir det kanskje litt mer selektivt, der for eksempel Gazprom, som har en viss inntjening, kan falle mindre enn bankene som er hardere rammet av sanksjoner, sier aksjeeksperten.

– Ikke noe i veien for at de åpner for kun russere

Næss mener det «ikke vil være sjokkerende» dersom Moskva-børsen i tillegg kun åpner for at russere kan handle på Moskva-børsen.

– Det er ikke noe i veien for at de kun åpner for at russere kan handle.

– Sammen med at man forbyr shorting, så kan fallet da bli mindre dramatisk. Når utlendingene skal selge, så knuser det aksjekursene uansett, men hvis man nekter dette på toppen av shorting så får du kanskje en mer moderat nedgang, sier han.

Næss har tidligere advart om at nordmenn kan tape 100 prosent av sine Russland-investeringer.