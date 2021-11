Trippelsmell for Adidas

Kinesisk boikott, fabrikknedstengninger og fraktkrise skaper problemer for Adidas. Markedet sender aksjen nedover.

Den tyske klesgiganten Adidas har en markedsverdi på 55,9 milliarder euro. Vis mer

Sportstøyprodusenten Adidas AG melder onsdag om en redusert inntektsvekst på omtrent 600 millioner euro i tredje kvartal. Selskapet sier at fabrikknedstengninger i Vietnam, samt kinesisk boikott, hindrer selskapet i å levere sneakers og treningsklær.

Aksjen faller hele 5,6 prosent.

Selskapets nettoinntjening nådde 475 millioner euro i tredje kvartal, sammenlignet med 535 millioner euro i 2020. Selskapet salgsinntekter endte på 5,7 milliarder euro. Noe lavere enn forventet, ifølge Reuters.

Oljefondet eide ved nyttår 2,53 prosent av Adidas, og denne aksjeposten hadde en verdi på 15,8 milliarder kroner.

Rammet av kinesisk boikott

I løpet av tredje kvartal klarte de å øke salget med rundt 9 prosent i Europa og i Nord-Amerika.

Situasjonen var mer utfordrende i Asia. Inntektene i Kina, Taiwan og Hongkong falt med 15 prosent i tredje kvartal etter å ha falt med 16 prosent i andre. Salget i hele Asia falt med åtte prosent, ifølge WSJ.

Inntektsfallet skjer etter at Adidas tidligere i år ble rammet av en forbrukerboikott. Boikotten kom etter at selskapet, sammen med andre vestlige merker, viste bekymring over anklager om tvangsarbeid i Kinas Xinjiang-region. Det skiver WSJ.

Utfordringer knyttet til tilbud og etterspørsel

Adidas har «alvorlige utfordringer» knyttet til tilbud og etterspørsel, melder toppsjefen i Adidas, danske Kasper Rorsted, i en pressemelding.

I tillegg til den kinesiske boikotten, trekker Bloomberg frem fabrikknedstengninger i Vietnam og høye fraktpriser som to utløsende faktorer.

Fraktkapasiteten med containerskip i verden er sprengt, noe som blant annet fører til at norske butikker ikke har den samme tilgangen på varer som de er vant til. Det fører også til at frakten blir dyrere.