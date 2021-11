Google tapte ankesak – gigantbot opprettholdes

Google er dømt til å betale rundt 24 milliarder kroner etter en ankesak om konkurranseregler i EU-domstol.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En EU-domstol har opprettholdt EUs avgjørelse om en bot mot søkemotoren Google.

Her kan du lese dommen.

EUs konkurransemyndigheter bestemte i 2017 at Alphabet Inc-eide Google hadde brutt regelverket ved å gi en fordel til sin egen shoppingtjeneste.

Ifølge Reuters var boten i 2017 den største som til da var gitt til et enkelt selskap i en konkurransesak.

EU-kommissær Margrethe Vestager, som har ansvaret for konkurransepolitikk, har tidligere sagt at Googles strategi for sammenligning av shoppingtjenester ikke bare handlet om å tiltrekke kunder gjennom å gjøre egne produkter bedre enn konkurrentenes.

– Isteden misbrukte Google markedsdominansen som en søkemotor ved å promotere sin egen shoppingtjeneste i søkeresultater, og nedgraderte konkurrentenes, sa EU-kommissær Margrethe Vestager i 2017.

Praksisen som EU slo ned på, omfattet 13 land og skal ha gitt Google trafikk på bekostning av konkurrentene. Størrelsen på boten ble beregnet med utgangspunkt i inntektene fra tjenesten i disse landene.

Da Google anket saken samme år, ble det advart om at det kan ta flere år å løse saken.

Google kan anke saken nok en gang, til EUs høyeste domstol.