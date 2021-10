Facebook-problemene kostet Zuckerberg over 50 milliarder kroner på papiret

Facebook-gründeren falt en plass på milliardærliste etter aksjefallet mandag. Det har stormet rundt selskapet den siste tiden, og siden tidlig i september har Facebook mistet over 1.300 milliarder kroner i markedsverdi.

Facebook-aksjens fall gjorde at grunnlegger Mark Zuckerberg sin formue gikk ned til 121,6 milliarder dollar. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 10:54

De siste dagene har søkelyset blitt rettet mot Facebook. Først sto varsler Frances Haugen frem i TV-programmet «60 Minutes», søndag kveld, og mente at selskapet valgte profitt fremfor trygghet.

Mandag kveld var Facebook, Instagram og Whatsapp nede i flere timer på grunn av en intern feil.

På ukens første handelsdag falt aksjen til selskapet 4,89 prosent. For grunnlegger Mark Zuckerberg innebar det et papirtap på 6 milliarder dollar (omtrent 51,5 milliarder norske kroner) på få timer, som dyttet han ned til femteplass på Bloombergs milliardær indeks, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrået skriver at Zuckerbergs formue var ned til 121,6 milliarder dollar. Det tilsvarer omtrent 1.045 milliarder norske kroner.

Nede i over seks timer

I mer enn seks timer var Facebook, Instagram og Whatsapp nede mandag kveld. Det var på grunn av en konfigurasjon på stamnett-ruterne som koordinering nettverkstrafikk mellom datasenter, opplyste selskapet. Feilen hadde «store konsekvenser for hvordan våre datasentre kommuniserer», skrev selskapet i en bloggpost.

Sikkerhetsekspert John Graham-Cumming sa til TechCruch at det sosiale mediet forsvant i flere Border Gateway Protocol-systemer (BGP). Det forklarte IT-ekspert Torgeir Waterhouse som systemet som oversetter domener til leselige adresser som gjør at siden fungerer.

Les også Facebook: Derfor var vi nede

Mandagens tap føyer seg inn i rekken av nedgang for selskapet. Den siste måneden har Facebook-aksjen falt nesten 15 prosent.

Selskapets markedsverdi har falt fra 1.078 milliarder dollar i starten av september, til 920 milliarder dollar i dag, ifølge Bloomberg.

Det er en nedgang på 158 milliarder dollar, som tilsvarer omtrent 1.354 milliarder kroner.

Fått kritikk

I samme tidsrom har også Wall Street Journal publisert en rekke saker om Facebook, basert på lekkasjer fra Haugen.

Sakene til avisen har blant annet vist hvordan Facebook visste at blant annet Instagram skader unge jenters forhold til kropp.

I intervjuet med «60 minutes» forklarte Haugen hvordan det sosiale mediet justerer sine algoritmer til å utløse reaksjoner, hvor hat er enklere å utløse enn andre følelser.

Visepresident i Facebook, Nick Clegg, avviser at Facebooks egen forskning viste at Instagram er skadelig for unge jenter. Han kalte også anklagene for villedende.