Kraftig vekst for Magnus Carlsens investeringsselskap

Sjakkprofilen tjente og investerte mer penger i fjor, og kan vise til en syvdobling på bunnlinjen. Han tok ut 15 millioner kroner i utbytte.

Magnus Carlsens investeringer vokste i coronaåret, da sjakkprofilen tok teknologiselskapet Play Magnus på børs. Vis mer

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Magnus Carlsen eier investeringsselskapet Magnuschess sammen med faren Henrik Carlsen, som fungerer som styreleder og daglig leder.

De kan vise til kraftig vekst i coronaåret.

Etter skatt mangedoblet årsresultatet seg til 40,8 millioner i 2020, opp fra 5,4 millioner kroner året før, ifølge det ferske regnskapet.

Resultatløftet kommer etter en periode med økte finansinntekter, som til sammen beløp seg til 27,7 millioner kroner i 2020. Til sammenligning lå disse inntektene på 2,5 millioner kroner året før.

15 millioner i utbytte

I årsregnskapet kommer det frem at Carlsen har satt en god del mer penger i aksjer og andeler. Ved utgangen av året hadde han investert 20,9 millioner kroner, mot 15,8 millioner året før.

Carlsen tok samtidig ut 15 millioner kroner i utbytte i fjor – fem millioner mindre enn i 2019.

I samme periode har egenkapitalen i Magnuschess økt til 44,1 millioner kroner, opp fra 18,3 millioner året før.

Magnus Carlsen deler altså eierskapet i Magnuschess sammen med faren. De to eier henholdsvis 85 og 15 prosent av aksjene i selskapet.

Børsdebuterte i fjor

På høsten i fjor børsdebuterte Carlsens teknologiselskap Play Magnus på Euronext Growth. Men aksjen har hatt en tøff start på året, og er så langt i 2021 ned 18,7 prosent.

Selskapet har nå markedsverdi på litt under 1,06 milliarder kroner.

Her er Carlsen nest største eier gjennom Magnuschess, med en andel på like over ni prosent, ifølge Infronts aksjonærliste.

Den aller største eieren er en Clearstream Banking-konto, med en andel på 10,4 prosent, ifølge listen.