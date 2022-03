Sbanken-konkurrent merker kunderush: – Er veldig hektisk aktivitet

Etter at DNB fikk grønt lys for Sbanken-oppkjøpet tidoblet lånesøknadene seg hos Bulder Bank, sier banksjefen.

– Vi så en umiddelbar reaksjon, sier direktør Torvald Kvamme i Bulder Bank til E24.

Han sier at banken opplevde en tidobling av nye lånesøknader i timene etter nyheten som at DNB likevel får kjøpe Sbanken.

Etter en nesten ett år lang oppkjøpsprosess, der Konkurransetilsynet først satt foten ned, fikk DNB grønt lys fra Konkurranseklagenemnda.

Onsdag konkluderte nemnda med at det ikke var grunnlag for å nekte DNBs kjøp av Sbanken. Det endelige vedtaket betyr at kjøpet kan gjennomføres.

– Voldsomt trykk

– Akkurat nå er det et voldsomt trykk fra Sbanken-kunder, sier Kvamme.

Han viser til at Bulder Bank kan se hvilken bank de potensielle nye kundene kommer fra.

Han vil ikke ut med det nøyaktige antallet søknader, men sier banken kan dele dette etter hvert.

– Det er veldig hektisk aktivitet akkurat nå. Det er helt åpenbart at dette rushet er Sbanken-kunder.

Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, og markedsfører seg som en utfordrer med lave renter i bankmarkedet.

Venter kundeflukt

– Det er nok en stor kundeflukt på gang fra Sbanken nå. Observasjonene mine er at det er så mye engasjement rundt dette, at dette kommer de til å merke veldig, sier Kvamme.

– Når vi ser så stor økning i antall søknader nå, og vi så det veldig godt forrige gang. Når nyheten først ble kjent i april i fjor fikk vi et stort kundeinnrykk fra Sbanken. Dette har rørt noe ved en nerve som de kommer til å merke veldig sterkt fremover, sier han.

DNB varslet første gang om oppkjøpsforsøket i april i fjor. Det skapte raseri og trusler om kundeflukt.

Etter at storbanken fikk klarsignal onsdag har det igjen kommet reaksjoner.

– De vil sikkert miste en del kunder. Det er naturlig å tro, sier analytiker Johan Ström i Carnegie.

Han tror likevel antallet som forsvinner fra Sbanken vil være begrenset.

Ström fremholder at den ventede generelle renteoppgangen gir DNB rom til å gjøre noen grep for å beholde kundene.

– Det blir en håndfull med renteøkninger. Det gir DNB muligheten til å bruke dynamisk prising og gi individuelle renter til kunder som synes det er viktig. Og når det gjelder kundeløsninger har de gode produkter.