Nasdaq og S&P500 mot sin verste dag siden juni 2020

Både Nasdaq og S & P 500 går mot sin verste dag på halvannet år. Den globale børsuroen preger de amerikanske aksjemarkedene mandag.

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street fortsatte den negative trenden fra fredag.

Slik så det ut rundt klokken 18.30:

Dow Jones er ned 3,12 prosent

S & P 500 faller 3,93 prosent

Nasdaq Composite er ned 3,9 prosent

Aksjeindeksene S&P 500 og Nasdaq går med det mot sin verste dag siden juni 2020.

Det var en tung forrige uke på Wall Street. Teknologiindeksen Nasdaq hadde sin verste handelsuke siden oktober 2020.

Den toneangivende indeksen S & P 500 hadde sin verste uke siden mars 2020, og har falt mer enn 10 prosent siden den siste toppen - kjent som en korreksjon.

Verdens finansmarkeder er preget av nedgang mandag. I Frankfurt er Dax-indeksen ned over 3 prosent, og det samme gjelder CAC 40-indeksen i Paris. I London er det også markant fall. Oslo Børs stengte ned 3,45 prosent.

Fryktindeksen «Vix» skyter til høyeste nivå siden november 2020, til over 38 poeng. Vix-indeksen er en temperaturmåler for volatiliteten i markedene. Indeksen vil normalt stige mye i usikre tider der børsene faller mye.

Rentefrykt i rykk og napp

Det er igjen bekymringene knyttet til fremtidige rentehevinger som skaper uro i markedene, mener Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management

– Det er egentlig ganske enkelt. Med tanke på det store bildet er det effekter som forplanter seg i markedene, nå som pengepolitikken er i ferd med å normalisere seg, sier han.

– Vi har pratet om rentefrykt og inflasjonsfrykt lenge nå, og dette går i rykk og napp, sier Chen.

USAs sentralbank signaliserte i desember at renten skulle heves, og at det vil starte i mars. Den brede forventningen er at det kommer fire rentehevinger fra Federal Reserve i 2022. Dette har bidratt til en tung start på året i de globale finansmarkedene.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management.

Chen synes markedet tok for lett på helomvendingen til Fed da den skjedde, og at det er med på å forklare utslagene i dag og så langt i år.

Verdens aksjemarkeder venter nå på onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

– Alle øyne er rettet mot Fed-møtet, selv om det ikke er ventet noen endring nå. At det blir rentehevinger er en «done deal», så spørsmålet er hva som skjer med de andre grepene, sier Chen.

Nedgang for tek-sektoren

Netflix-aksjen tynget Nasdaq betydelig før helgen, og stupte over 20 prosent etter at abonnementsveksten var under selskapets egen forventninger i fjerde kvartal.

Fallet fortsetter for Netflix mandag, og aksjen er ned over 10 prosent klokken 17.30.

– Med Netflix slår det nok inn at man ser lyset i enden av tunnelen med tanke på pandemien. Tek-aksjer gikk som en kule i starten av pandemien, med hjemmekontor og binging av TV-serier i stedet for å gå ut. Det er nå i ferd med å snu, sier han.

Tek-gigantene Apple, Microsoft og Tesla, som alle skal lansere resultater denne uken, faller også på Wall Street mandag. De er ned henholdsvis 2,75 prosent, 4,10 prosent og 7,19 prosent.

Han forklarer at tek-sektoren ble dratt veldig opp av rentepolitikken.

– Uten å skjære alle over en kam så er det en del overlapp mellom tek- og vekst-aksjer, som har mye av inntektene sine frem i tid. Når rentepolitikken endrer seg slår det ut. Vi har eksempelvis vridd porteføljen i retning av mindre rentesensitive aksjer.

Ukraina skaper uro

Samtidig som rentefrykt er med på å tynge markedene, bidrar den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina også til uro. Både USA og Storbritannia har nå varslet at de trekker ut sine ambassadeansatte i frykt for at det blir krig i landet.

Moskva-børsen faller over 8 prosent mandag ettermiddag, og er ned over 19 prosent så lang i år.

– Alle nyhetene fra helgen er ganske dårlige. Ingen vil bli sittende med aksjer i Russland, så alt selges i dag, sier Viktor Szabo i Aberdeen Standard Investments til Financial Times.

– Ukraina er langt fremme i bevisstheten nå. De siste 12 årene har den generelle mentaliteten for investorer vært å kjøpe nede i en bølgedal. For første gang de siste 12 årene føles det ikke som at det er standardholdningen, sier sjefanalytiker Michael Hewson i CMC Markets til Reuters.