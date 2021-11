Golden Ocean tjente 1,7 milliarder i tredje kvartal - betaler mesteparten i utbytte

John Fredriksen-rederiets inntjening for tredje kvartal ble løftet betydelig av det sterke tørrlastmarkedet i perioden. Meglerhuset Sparebank 1 Markets øyner «et betydelig utbyttepotensiale fremover».

Mangemilliardær John Fredriksen er tungt inne i shipping. Han er blant annet dominerende aksjonær i rederiene Golden Ocean og Frontline. Vis mer

Golden Ocean legger onsdag morgen frem tallene for årets tredje kvartal, som viser at tørrlastrederiet dro inn store summer på frakten av varer som jernmalm, kull og korn til havs.

Resultatet etter skatt landet på 195 millioner dollar, opp fra 39 millioner dollar i samme periode i fjor. Årets inntjening tilsvarer 1,7 milliarder kroner.

Driftsinntektene i årets tremånedersperiode ble 388 millioner dollar, opp fra 186 millioner dollar i fjor. Årets tall tilsvarer 3,5 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 164 millioner dollar, ifølge estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Rederiet betaler et utbytte på 0,85 dollar per aksje for tredje kvartal, opplyses det. Utbyttet tilsvarer 1,5 milliarder kroner.

Golden Ocean, som i første kvartal leverte selskapets beste start på året noensinne, gjorde det også sterkt i andre kvartal, der resultatet etter skatt endte på 104,5 millioner dollar.

– Golden Ocean har fortsatt å ha en betydelig eksponering mot de sterke fraktratene gjennom året, som resulterer i betydelig kontantstrømgenerering. Jeg er fornøyd med at vi er i en posisjon til å gi tilbake verdier til aksjonærene gjennom utbyttebetalinger, som nå er på 321 millioner dollar så langt i år, sier toppsjef Ulrik Andersen i en melding.

Kurshopp i år

Golden Ocean-aksjen har steget over 90 prosent til en kurs på 71,95 kroner i år.

Oppgangen var riktignok langt større i midten av september, med et fall på rundt 30 prosent siden da.

I tredje kvartal og inn i oktober bykset tørrlastmarkedet til det høyeste nivået siden 2008.

Tidligere i høst begynte imidlertid skipenes inntjening i spotmarkedet å falle tungt.

For hele flåten rapporterer Golden Ocean om en timecharter-inntjening (lengre kontrakter) på 32.262 dollar per dag i tredje kvartal.

For fjerde kvartal er 83 prosent av tilgjengelige dager for capesize-flåten sikret til rundt 41.900 dollar per dag. 87 prosent av tilgjengelige dager på panamax-skipene er sikret til om lag 27.300 dollar per dag.

Inntjeningen til capesize-skip i spotmarkedet ligger nå på rundt 32.000 dollar, ned fra 87.000 dollar i slutten av oktober.

Capesize, som utgjør rundt 65 prosent av Golden Ocean-flåten, er den største typen av tørrlastskip. Disse har en «cash break-even», nivået som må til for å dekke driftskostnader og gjeldsforpliktelser og gå i null på frakten, på rundt 14.000 dollar dagen.

På våren i fjor var capesize-inntjeningen nede på under 2.000 dollar på grunn av coronautbruddet, som betydde at pengene rant ut for rederiene.

Øyner stor oppside

Meglerhuset Sparebank 1 Markets satte sist uke et kursmål på 115 kroner på Golden Ocean-aksjen, med en kjøpsanbefaling overfor kundene - blant annet på grunn av forventinger om et sterkt tørrlastmarked fremover.

Et kursmål er ofte basert på en beregning av hva man venter aksjekursen vil stå i om mellom seks til tolv måneder.

Sparebank 1 Markets øyner også «et betydelig utbyttepotensiale fremover» basert på egne estimater, og venter at Golden Ocean vil betale ut 60 prosent av den nåværende aksjekursen som utbytter til aksjonærene innen utgangen av 2023.

Meglerhuset ABG Sundal Collier oppgraderte nylig deres anbefaling på Golden Ocean til «kjøp», fra tidligere «hold», og oppjusterte kursmålet til 167 kroner, fra tidligere 90 kroner per aksje, ifølge Infront TDN Direkt.

ABG skriver at deres modell estimerer at utnyttelsen av tørrbulkflåten vil stige til 92 prosent i 2022 og videre til 93 prosent i 2023, og påpeker at det ikke er blitt sett så høy utnyttelse siden 2008.

ABG at venter at gjennomsnittlig capesize-rate vil være 43.000 dollar per dag i 2023, ifølge Infront TDN Direkt.

Investorprofil avsluttet veddemål

Den amerikanske investoren, Michael Burry, som for alvor ble kjent gjennom filmatiseringen av boken «The Big Short», investerer nå gjennom hedgefondet Scion Asset Management.

I vår ble det kjent at fondet hadde tatt en posisjon i et knippe shippingselskaper, blant disse Golden Ocean. Beholdningsoversikter for tredje kvartal hos det amerikanske finanstilsynet, SEC, viser imidlertid at Fredriksen-veddemålet ble lukket i perioden.

SEC-oversiktene viser ikke hvilke kurser aksjene ble kjøpt og solgt til. Burry sto ved utgangen av andre kvartal oppført med 700.000 Golden Ocean-aksjer verdt rundt 60 millioner kroner.

Golden Ocean er notert både på Oslo Børs og Wall Street. Markedsverdien til selskapet er 14,5 milliarder kroner.