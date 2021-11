Equinor og Hydro går ikke videre med batterifabrikk i Norge

Med det skrinlegges planene om å skape 2.000 nye arbeidsplasser. Partene har tidligere uttalt at fabrikken kan havne i utlandet som følge av frykt for britisk straffetoll etter brexit.

Tungvekterne Equinor, Hydro og Panasonic har besluttet å skrinlegge planene om en batterifabrikk i Norge, kommer frem i en melding fra Hydro.

Hydro skriver at det er en «samlet vurdering av business-scenario» for deltagelse i den europeiske batteriverdikjeden som er bakgrunnen for at de har besluttet å avslutte studien.

Ingen av partene har planlagt videre aktivitet på dette tidspunktet, som betyr at den pågående leteprosessen etter en tomt avsluttes.

Skrinlegges etter brexit

Hydro og Equinor har tidligere uttalt at batterisatsingen kan trues av brexitavtalen.

Brexitavtalen pålegger en toll på ti prosent fra 2027 for biler med norskproduserte batterier som eksporteres mellom EU og Storbritannia.

Allerede i april var NHO ute og advarte om denne tollen for de norske batteriplanene.

Det var antatt at det ville bli skapt 2.000 arbeidsplasser til første fase av batteriproduksjonen som var satt til 2025.

Fire kandidater

Tidligere i år fikk de tre selskapene mer enn 100 forslag til tomter som kan huse en norsk batterifabrikk.

Hydro bekreftet til E24 i august at følgende fire kandidater var med videre i kampen om fabrikk:

Tysvær, Rogaland, Haugaland Næringspark

Bamble, Vestfold og Telemark, Frier Vest

Våler, Viken, Tegneby

Hamar og Løten, Innlandet, Heggvin Næringsområde

– I starten av 2021 startet vi en prosess for å se på hvor vi kan etablere en mulig batterifabrikk. Vi opplevde betydelig interesse, og har nå redusert antallet mulige tomter basert på kriterier som beliggenhet, infrastruktur og bemanningsgrunnlag, sa Anders Hegna Hærland, som leder Equinors batterisatsing, til E24 i august.