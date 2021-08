Oljefondets største aksjeposter: Apple topper fortsatt listen

Teknologiselskapene dominerer listen over Oljefondets største aksjeposter. Fondet eier fortsatt mest i Apple.

De siste årene har Apple og Microsoft byttet på topplasseringen blant Oljefondets største aksjebeholdninger. Ved nyttår var Apple størst.

Ved utgangen av første halvår er produsenten av blant annet mobiltelefoner og datamaskiner fortsatt Oljefondets største beholdning.

Beholdningen av Apple-aksjer er imidlertid gått ned fra 185 milliarder kroner ved nyttår til 174 milliarder nå.

Fondet lister opp sine ti største aksjebeholdninger ved utgangen av juni. Fondets fullstendige oversikt over alle investeringer oppdateres bare én gang i året.

Oljefondet la onsdag frem sterke tall for andre kvartal, med en avkastning på 608 milliarder kroner, eller 5,2 prosent.

Dette er toppaksjene

Dette er Oljefondets største aksjeposter ved utgangen av andre kvartal:

Apple: 173,7 milliarder kroner

Microsoft: 173,6 milliarder kroner

Alphabet: 127 milliarder kroner

Amazon: 126,5 milliarder kroner

Facebook: 88,7 milliarder kroner

Nestlé: 79,4 milliarder kroner

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 71,7 milliarder kroner

Roche Holding: 59,8 milliarder kroner

ASML Holding: 54,3 milliarder kroner

Tencent Holdings: 53,6 milliarder kroner

Ved nyttår var både den nederlandske halvlederprodusenten ASML Holding og Tencent inne på listen over de 20 største investeringene i fondet, men nå har de tatt steget inn på topp 10.

Derimot faller Alibaba og Samsung Electronics ut av topp 10-listen sammenlignet med tallene fra utgangen av fjoråret.

Oljefondet peker på at aksjer i sektorene helse og teknologi har steget mye under coronakrisen, og at det fortsatte i første halvår.

– Teknologiselskapene fikk en avkastning på 16,8 prosent. Flere store teknologiselskaper opplevde en fortsatt økning innen digital annonsering, sier Oljefondets direktør Nicolai Tangen.

Topplisten ved nyttår

Dette var Oljefondets ti største aksjebeholdninger ved nyttår:

Apple: 185,3 milliarder kroner

Microsoft: 147,9 milliarder kroner

Amazon: 124,3 milliarder kroner

Alphabet: 97,3 milliarder kroner

Nestlé: 77 milliarder kroner

Facebook: 67,4 milliarder kroner

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 66,1 milliarder kroner

Roche Holding: 59,1 milliarder kroner

Samsung Electronics: 56,6 milliarder kroner

Alibaba Group Holdings: 55,5 milliarder kroner

Elbilprodusenten Tesla var for øvrig Oljefondets 12. største beholdning ved nyttår, opp fra 442. plass ett år tidligere. Fondets Tesla-aksjer var da verdt 45,8 milliarder kroner.

Alphabet bidro mest

Oljefondet fokuserer mest på halvårstallene, og opplyser at fondet i første halvår fikk en avkastning på 990 milliarder kroner, eller 9,4 prosent.

Ifølge Oljefondet var det teknologiselskapet Alphabet Inc. som bidro mest positivt til avkastningen i første halvår, fulgt av investeringene i Microsoft og Facebook.

De aksjene som bidro mest negativt til avkastningen i første halvår var legemiddelselskapet Daiichi Sankyo Co. Ltd., kraftselskapet Iberdrola SA

og eiendomsselskapet Vonovia.

Oljefondets aksjeposter i teknologiselskapene har økt mye i verdi de siste årene. Fondets direktør Nicolai Tangen er åpen for at det også kan komme nedturer.

– Det gjør naturligvis at hvis man skulle se en korreksjon i akkurat det segmentet, da er vi jo sårbare, sa Tangen til E24 tidligere i år.

