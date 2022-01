Apple-sjef Tim Cook: Tjente 1.400 ganger mer enn de ansatte

Sjefen for mobilprodusenten Apple tjente mer enn 1.400 ganger medianlønnen blant selskapets ansatte i fjor.

Apple-sjef Tim Cook fikk et solid lønnshopp til 98,73 millioner dollar (885 millioner kroner) i fjor, opp fra 14,8 millioner dollar året før, ifølge opplysninger selskapet har sendt til amerikanske myndigheter.

Det er 1.447 ganger mer enn medianlønnen i selskapet, og skyldes særlig aksjer Cook har fått tildelt, skriver Reuters. Medianen i lønnsnivå blant Apples ansatte var på 68.254 dollar (like over 600.000 kroner) i 2021, ifølge nyhetsbyrået. Det er opp fra 57.783 dollar året før.

Apple-sjefen fikk i fjor for første gang utdelt aksjer etter at han tok over sjefsjobben fra grunnlegger Steve Jobs i 2011, skriver selskapet. Cook mottak 333.987 betingede aksjer (RSU-er) i september, og vil kunne motta ytterligere betingede aksjer i 2023, ifølge Reuters.

Slik fordeler Cooks godtgjørelse seg i 2021, ifølge CNBC:

3 millioner dollar i lønn

12 millioner dollar i bonus for å ha nådd finansielle mål og bærekraftsmål

1,39 millioner dollar i annen kompensasjon, inkludert 712.488 dollar for flyturer, 630.630 dollar for sikkerhetstiltak, 17.400 dollar til pensjon (401 k), 2.964 dollar på livsforsikringspremier og 23.077 dollar i feriepenger

82,35 millioner dollar gjennom aksjetildelinger

Nådde milepæl på 3.000 mrd. dollar

Ifølge Reuters har Apple-aksjen steget med over 1.000 prosent siden Cook tok over som sjef i 2011.

Selskapet er USAs største etter markedsverdi, og bikket nylig kortvarig en verdi på 3.000 milliarder dollar.

Apple omtaler resultatet sitt for 2021 som «enestående», med tidenes omsetning på 365,8 milliarder dollar, som er opp 33 prosent fra året før. Driftsinntektene steg med 64 prosent til 108,9 milliarder dollar.

Selskapet nådde også målene sine knyttet til blant annet mangfold og initiativer knyttet til utdanning. Selskapet sier at det også tok nye steg mot å nå målet om å bli karbonnøytralt i hele verdikjeden og hele produktenes levetid innen 2030.

Cook har tidligere sagt til bladet Fortune at han planlegger å donere bort det meste av formuen sin, som trolig er på rundt 800 millioner dollar, til veldedighet.