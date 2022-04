Netflix raser på Wall Street etter kundeflukt

Strømmegiganten får gjennomgå på børs etter å ha mistet kunder for første gang på et tiår. Nasdaq snur samtidig ned.

Dagen begynte med oppgang for de amerikanske aksjemarkedene onsdag, men etter rundt en halvtimes handel er bildet mer blandet. Pilen peker nå ned for den teknologitunge Nasdaq-indeksen.

Slik ser det ut for de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 16-tiden:

S&P 500 stiger 0,04 prosent

Nasdaq faller 0,71 prosent

Dow Jones er opp 0,51 prosent

I Europa har det vært vært oppgang på de viktigste børsene så langt onsdag, mens bildet var blandet på Asia-børsene tidligere på dagen. Tirsdagen på Wall Street endte med bred oppgang, og teknologi-indeksene Nasdaq steg over 2 prosent.

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, som kalles «verdens viktigste rente», har steget den siste tiden. Onsdag har den falt litt tilbake til rundt 2,89 prosent rundt børsåpning, men holder seg altså på høye nivåer.

Netflix-aksjen stuper

Strømmegiganten la frem kvartalsresultater etter stengetid tirsdag kveld. Da kom det frem at Netflix mistet 200.000 abonnenter i første kvartal.

Det er første gang siden 2011 at Netflix mister kunder.

Antall nye kunder har lenge vært måleenheten markedet vurderer selskapet etter. Strømmetjenesten hadde 221,6 millioner abonnenter ved utgangen av mars.

Samtidig var spådommen til Netflix for andre kvartal at tjenesten vil miste ytterligere to millioner kunder.

Netflix får gjennomgå på børs etter tallslippet. Aksjen er ned over 35 prosent klokken 16.

Det er det kraftigste fallet siden oktober 2011, ifølge Bloomberg.

Markedsverdien er barbert med 54 milliarder dollar, tilsvarende nesten 476 milliarder kroner.

Aksjen er nå ned over 60 prosent siden nyttår.

Selskapet peker blant annet på konkurranse fra andre strømmetjenester som som Disney+ og Amazon Prime, deling av kontoer, høyere inflasjon og krigen i Ukraina som årsaker til at det mister kunder.

Andre strømmeselskaper faller

Det er ikke bare Netflix som har en dårlig børsdag blant aksjene som er tilknyttet strømmemarkedet.

Disney faller rundt 4,5 prosent, mens Warner Bros. Discovery er ned 5,5 prosent i 16-tiden. Roku faller samtidig over 7 prosent.

Apple-aksjen har kun en nedgang på rundt 0,8 prosent.