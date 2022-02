Fjordkraft med resultatvekst - varsler utbytte på 400 mill.

Norges største strømleverandør satt igjen med 87,6 millioner på bunnlinjen i fjerde kvartal, og vil pumpe ut mer enn hele årsresultatet i utbytte.

Fjordkraft, Norges største strømleverandør, omsatte for 6,2 milliarder i fjerde kvartal, sammenlignet med 1,6 milliarder i samme periode i 2020.

Samtidig endte resultatet etter skatt i kvartalet på 87,6 millioner kroner, sammenlignet med 73,6 millioner i samme periode året før.

Fjordkraft og andre strømleverandører driver kun med videresalg av strøm, og tjener derfor ikke automatisk mer penger selv om strømprisene er høye.

Tvert om anser bransjen høye strømpriser som noe negativt, siden det skaper mer prisbevisste og misfornøyde kunder som oftere bytter leverandør.

Fjordkraft endte 2021 med et årsresultat på 342,3 millioner.

Styret har foreslått et utbytte på linje med fjoråret, 400 millioner kroner, og betaler dermed ut mer enn hele overskuddet til aksjonærene.

Mye kjent fra før

Fjordkraft ga allerede i en oppdatering 14. januar detaljerte opplysninger om utviklingen i fjerde kvartal, inkludert et forventet driftsresultat på konsernnivå på 130–140 millioner, ned fra 168 millioner året før. Fasiten ble 140,8 millioner.

Det ble opplyst at selskapet ventet en justert driftsmargin på rundt 38 prosent for privatkunder (consumer), noe som indikerte en margin for helåret 2021 på 32 prosent – mot målsettingen på 30 prosent.

For bedriftsmarkedet ble det indikert en margin på 64 prosent, det nest høyeste nivået rapportert noensinne.

Aksjen falt imidlertid hele åtte prosent samme dag som oppdateringen ble publisert, trolig drevet av et ventet tap på 75 millioner (nedjustert til 71 millioner i dagens rapport) for konsernets «Nordic»-segment.

Tapet ble knyttet til fastpriskontrakter, og manglende evne til å fullt ut sikre disse effektivt i dagens markedssituasjon med svært høye spotpriser på strøm.

Totalt økte Fjordkraft-konsernets kundebase med fem tusen kunder i fjerde kvartal. Antall strømleveranser ved utgangen av tredje kvartal var på rundt én million.

Flere nedgraderinger

Både Sparebank 1 Markets og Pareto har nedjustert sine kursmål på Fjordkraft-aksjen de siste ukene.

Sparebank 1 Markets, som anbefaler å selge aksjen peker på økende konkurranse fra nye og heldigitale aktører og økt kundeinteresse for strøm.

Dette mener meglerhuset gir et langsiktig strukturelt press på organisk vekst og marginer for etablerte, tradisjonelle aktørene som Fjordkraft, med en aktiv salgsstrategi, høye kostnader og dyrere produkter i gjennomsnitt.

"De ekstreme markedsforholdene sett de seneste månedene eskalerer overgangen til elektrisitetsaktører der elektrisitetssalg ikke lenger er en kjerne i forretningsmodellen", heter det blant annet i analysen fra Sparebank 1 Markets, som ble publisert 21, januar.

Fra en topp på 100 kroner i september 2020, har Fjordkraft-aksjen falt til i overkant av 37 kroner på Oslo Børs.

Dermed er nesten hele den eventyrlige oppgangen siden børsdebuten i 2018, da aksjen ble notert til 31 kroner, forduftet.

