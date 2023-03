«Dr. Doom»: – Kan være for stor til å bli reddet

Mannen som forutså finanskrisen mener det er usikkert om Sveits’ sentralbank klarer å skru sammen en redningspakke for Credit Suisse, dersom det blir nødvendig.

Alles øyne er rettet mot den svetsiske storbanken Credit Suisse, som falt 24 prosent på børsen i Zürich onsdag. Det er bankaksjens største fall på en enkelt dag noensinne.

Fallet kom etter at bankens største investor, Saudi National Bank, uttalte at det ikke kan gi Credit Suisse mer kapital. Etter bankkollapsene i USA har flere derfor fryktet at den sveitsiske storbanken kunne være neste bank ut.

Økonom Nouriel Roubini, ble kjent som «Dr. Doom» etter at han spådde finanskrisen i 2008.

– Credit Suisse kan være for stor til å gå under, men også for stor til å bli reddet, sier han til Bloomberg.

Han følger opp med å si at det ikke er sikkert at den sveitsiske sentralbanken har ressurser til å skru sammen en redningspakke.

Økonom Nouriel Roubini, bedre kjent som «Dr.Doom» på Skagens finanskonferanse i 2020.

Onsdag kveld gikk sentralbanken i Sveits ut å understreket at den vil tilføre likviditet til Credit Suisse dersom det skulle bli nødvendig.

«Credit Suisse tilfredsstiller kravene til kapital og likviditet som er pålagt systemviktige banker. Hvis nødvendig, vil SNB tilføre CS likviditet», heter det i meldingen fra SNB onsdag kveld.

Tjente på fallet

Selv om aksjekursen raste onsdag, var det noen som kunne håve inn på fallet.

Bloomberg skriver at investorer som veddet på fall i aksjen sitter med en papirgevinst på hele 140 millioner dollar etter kursfallet. Det tilsvarer rundt 1,5 milliarder norske kroner.

Totalt for hele året har shortere en gevinst på 192 millioner dollar, sier Ihor Dusaniwsky, analysesjef i S3 Partners der Bloomberg har hentet tallene.

Reuters skriver at shortere kan ha dratt inn totalt 2,3 milliarder dollar på tre dager i amerikanske bankaksjer som følge av børsnedturen som har herjet sektoren.

Dette er shorting Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer

Bankkollapser herjer børsene

Det hele startet med en serie bankkollapser i USA. Først gikk kryptofokuserte Silvergate overrenne, før markedene rettet blikket mot Silicon Valley Bank (SVB).

En rekke kunder ønsket å ta ut innskuddene sine. Det ga banken likviditetsproblemer. Da så SVB seg nødt til å selge obligasjoner, gjeldspapirer for et mye lavere beløp enn de kjøpte dem for som følge av at rentene har skutt i været. Tapet ble for stort og banken ble den største til å kollapse siden finanskrisen i 2008.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) innførte en serie hastetiltak som blant annet garanterer for alle innskudd i alle amerikanske banker det neste året.

Årsaken var frykt for at bankkunder ville ta ut innskuddene sine fra andre mellomstore banker, og med det skape et «bank run». Fed stengte samtidig ned regionbanken Signature Bank som med det ble den tredje banken som kollapset i løpet av en uke.

Bankuroen i USA sendte fryktbølger ut i verdensmarkedene som leter med lupe etter bankaksjer som kan ha underliggende problemer. Credit Suisse ser ut til å være den neste banken som investorer mener kan ha utfordringer. Børsene i Europa ble sendt på en brutal nedtur, og Wall Street faller.

– Det er en smitteeffekt fra at Credit Suisse er ute og vakler, og at man ikke helt har klart å legge en full demper på urolighetene i hele det amerikanske banksystemet enda, sier Bankanalytiker, Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.