Årets verste dag på Wall Street

Alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street hadde årets verste dag tirsdag, etter at den amerikanske prisveksten dempet seg mindre enn ventet.

Den ferske inflasjonsfasiten i USA for august preger aksjemarkedene både i USA og ellers i verden tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street falt fra start, og den kraftige nedgangen bare tiltok utover kvelden.

Slik så det ut ved stengetid:

S&P 500 falt 4,33 prosent

Nasdaq falt 5,16 prosent

Dow Jones falt 3,94 prosent

Dette er den verste handelsdagen i 2022 for alle de tre nøkkelindeksene.

– Jeg er ikke overrasket, med tanke på det man fikk av inflasjonstall i dag og de påfølgende rentebevegelsene. Det er det som skremmer markedene, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management, til E24.

Skyhøy inflasjon og rentefrykt har preget markedene sterkt i 2022. Før Wall Street åpnet tirsdag kom inflasjonstallene i USA for august, som viste en prisvekst på 8,3 prosent.

Olav Chen sier enkelte nå spekulerer i om USAs sentralbank vil heve renten med ett helt prosentpoeng neste uke.

– Kraftig påminnelse

Inflasjonen dempet seg mindre enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Forventningen var at prisveksten skulle roe seg til 8 prosent, etter at den kom inn på 8,5 prosent for juli.

– Dagens inflasjons-avlesing er en kraftig påminnelse om den lange veien vi har for til inflasjonen er tilbake nede på jorden. Håpefulle forventninger om at vi er på en nedadgående kurve og at Fed vil slippe opp på gassen kan ha vært litt prematurt, sier Mike Loewengart, sjef for modelportefølje-konstruksjon hos Morgan Stanley, skriver CNBC.

Olav Chen sier at selv om den generelle inflasjonen har toppet ut, har ikke kjerneinflasjonen gjort det ennå.

– Det vil ta tid før inflasjon kommer ned, med tanke på hvor stramt arbeidsmarkedet er. Det er det som skremmer, sier Olav Chen i til E24.

Kjerneinflasjonen, som ser bort ifra mat- og energipriser, kom også inn høyere enn ventet med en prisvekst på 6,3 prosent.

– Det er lenge til Fed kan slappe av. Det kan de først gjøre når de får kontroll på lønnsveksten, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, til E24.

Venter ny trippel renteheving

Neste uke skal USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), igjen sette styringsrenten.

– Folk spekulerer nå i en kvadrupel renteheving. Det kan fort være at sentralbanken leverer det neste uke. Nå er det ekstrem sensitivitet for rentebevegelser og inflasjonstall, som påvirker alle markeder, sier Olav Chen.

Da har den brede forventningen i markedet vært at det kommer en ny renteheving på 0,75 prosent, den tredje såkalt triple rentehevingen på rad. Enkelte åpner nå også for at det kan komme en renteheving på ett helt prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Rentehevinger på mer enn 0,25 prosentpoeng omtales ofte som dobbel, trippel eller kvadrupel fordi det har vært mest vanlig å heve renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

– Sjansen for at tempoet i hevingene sakker etter september har gått noe ned som følge av disse dataene, sier James Athey, investeringsdirektør ved Abrdn, til Bloomberg om inflasjonstallene.

Samtidig som prisveksten holder seg høy i USA, er arbeidsmarkedet stramt med lav arbeidsledighet. Andreassen mener at de månedlige inflasjonstallene er uinteressante nå.

– Sentralbanken er opptatt av lønnsveksten og det stramme arbeidsmarkedet. Lønnsveksten har akselererte som vi ikke har sett siden 70-tallet, sier sjeføkonomen til E24.

Tek ledet an nedgang

Fallet på Wall Street var bredt forankret, men av de toneangivende indeksen falt teknologitunge Nasdaq ,est.

Blant de store amerikanske teknologiselskapene pekte pilene nedover over hele linjen.

Facebook-eier Meta endte dagen ned så mye som 9,37 prosent, mens Amazon falt over syv prosent.

Alphabet, Apple og Microsoft falt alle mer enn fem prosent.

Høyere renter regnes ofte som negativt forvekstaksjer, noe en del teknologiaksjer ofte er. Det henger sammen med at selskapene prises på bakgrunn av fremtidig inntjening, og rammes av høyere låneinntekter.

Ellers blant tekselskapene har Twitter-aksjonærene stemt for budet fra Tesla-sjef Elon Musk på hele selskapet på 44 milliarder dollar.

Det formelle steget kommer mens Musk prøver å trekke seg fra Twitter-kjøpet, og det brygger opp til rettslig kamp om veien videre. Musk har stilt spørsmål ved det reelle antallet falske kontoer på plattformen i forbindelse med at han trekker seg.

Bitcoin, olje og verdensmarkedene faller

De overraskende høye inflasjonstallene fra USA preger også markedene utenfor Wall Street.

Oljeprisen falt også etter at tallene kom, og har vinglet noen utover kvelden. Nordsjøolje (brent spot) ligger på 93,4 dollar fatet ved stengetid på Wall Street, ned rundt 0,9 prosent siden midnatt.

Verdens største kryptovaluta, Bitcoin, ble ikke spart for nedgangen, og falt samtidig som markedene generelt. I skrivende stund ligger bitcoin-prisen på rundt 20.300 dollar, ned over ni prosent det siste døgnet, ifølge Coinmarketcap.

I Europa fikk de viktigste børsene seg en knekk nedover etter at tallene ble sluppet en time før Wall Street åpnet. Det endte til slutt med en nedgang på over én prosent for både Frankfurt-, London og Paris-børsen. Frankfurt-børsen opplevde det tyngste fallet av de tre, med en nedgang på 1,59 prosent.

Oslo Børs fikk også en knekk ned etter inflasjonsfasiten, men falt til slutt bare 0,17 prosent etter å ha hentet seg inn mot slutten.