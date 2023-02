Tapte over en million av pensjonssparingen på Flyr: – Ble med skipet ned

Småinvestor Frank Ivar Aarnes brukte oppsparte pensjonsmidler til å investere i Flyr før selskapets kollaps.

Småinvestor Frank Ivar Aarnes tapte over en million kroner av sin pensjonssparing da han satset på flyselskapet Flyr, som onsdag begjærte seg konkurs.

– Jeg satset på feil hest, sier Frank Ivar Aarnes, som ellers er rådgiver i helsetjenesten.

Småinvestoren gikk første gang inn i Flyr-aksjen i våren 2022.

– Jeg kjøpt Flyr aksjer i mai og juli 2022. Dette ble solgt da jeg tegnet meg i den siste emisjonen i november 2022. Deretter kjøpte jeg aksjer 17. nov og 22. nov, forteller Aarnes.

Han står oppført som Flyrs nest største privataksjonær.

Flyr-aksjen stupte over 70 prosent mandag etter at det kriserammede flyselskapet varslet markedet om at pengejakten hadde gått i vasken, og onsdag kveld begjærte selskapet seg konkurs etter å ha mislyktes i jakten på friske penger.

– Da ble jeg med skipet ned, sier Aarnes.

Han har tapt litt over en million kroner på under en uke. Aarnes hadde inntil nylig aksjer i flyselskapet til en verdi av 1,39 millioner kroner.

Da konkursen ble et faktum, endte markedsverdien på 344.000 kroner for 172 millioner aksjer. Aarnes forteller at han brukte oppsparte midler og kjøpte aksjene som pensjonssparing.

Aarnes håpet selskapet skulle få til en avtale for å sikre videre drift, etter å ha vært på pengejakt siden i fjor høst. Den finansielle situasjonen ble akutt da flyselskapet ikke klarte å lande en ny finansieringspakke.

– Jeg og andre har vel trodd at ting så bedre ut, særlig etter annonseringene av samarbeidsavtaler med andre flyselskap, videre leasing av fly og kun optimistiske børsmeldinger, sier Aarnes.

– Det er tydelig at ledelsen har holdt kortene litt tett til brystet, legger han til.

Skarp kritikk

– Flyr er et godt eksempel på at børsens kontrollorganer og Finanstilsynet ikke fungerer. Dette bør gå inn i historien og være pensum på NHH og BI.

Det sier administrator Ragnar Christiansen i Facebook-gruppen Flyr Investors, som har 3.800 medlemmer.

Han kritiserer Flyrs fremgangsmåte og mener markedet ble villedet.

– Det jeg reagerer på er at, når du ser på tidspunktet for når informasjonen har kommet, og ser på kursendring samtidig, så har kursen endret seg, så har det kommet ny informasjon.

– Det har ikke vært substans. Kun intensjonsavtaler, og mange av dem langt frem. Det er bra at de har jobbet med slike avtaler, men det som har kommet frem nå, når styreleder uttalte seg, var at størsteparten av de avtalene var betinget av at de hadde fullfinansiering av selskapet. Det er jo å villede markedet, sier Christiansen.

E24 har forelagt Flyr kritikken fra Christiansen. På grunn av konkursbehandlingen kan de ikke kommentere, men selskapet påpeker at alle avtaler som er inngått er børsmeldt.

Siden november har selskapet inngått tre avtaler. Den ene var en intensjonsavtale verdt 90 millioner kroner med et charterselskap. De signerte også en avtale verdt 30 millioner med et charterselskap for reiser til sommeren, og i november børsmeldte de en wetlease med et ikke navngitt flyselskap.

Christiansen mener at markedet kunne ha reagert «om kontrollorganene fungerte».

– Mange mennesker har tapt veldig mye penger. Og det er synd. Markedet hadde hatt godt av Flyr, legger han til.

E24 har vært i kontakt med Oslo Børs og Finanstilsynet, men de ønsker ikke kommentere saken.

Pengejakt

Flyr har siden oppstarten hatt behov for stadige påfyll av penger i kassen.

Finansieringsplanen i fjor høst ga i første omgang 250 millioner kroner, men Flyr har hatt behov for mer penger, blant annet for å betale en CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.

Men det neste steget i finansieringsplanen har ikke vært mulig å få til fordi aksjekursen har vært for lav.

Dermed har Flyr vært på jakt etter andre måter å skaffe penger på.

Det arbeidet har pågått siden før jul. Men den alternative kriseplanen har heller ikke lykkes, varslet Flyr mandag.

Flyselskapet sto dermed i en situasjon med akutt behov for penger, noe det beskrev som en «kritisk kortsiktig likviditetssituasjon».

