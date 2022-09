SAS fraktet færre passasjerer i august enn før pilotstreiken

Flyselskapet fraktet 1,85 millioner passasjerer i august. Det er rundt 100.000 færre passasjerer enn i juni, måneden før pilotstreiken rammet selskapet.

Den ordinære rutetrafikken hadde 1,7 millioner passasjerer i forrige måned, mens chartertrafikken sto for 140.000 passasjerer. Det viser SAS’ ferske trafikktall som presenteres onsdag formiddag.

– Vi er glade for å se at virksomheten setter fart igjen i august, der SAS igjen hadde nesten to millioner reisende, sier SAS-sjef Anko van der Werff i en kommentar.

Tallslippet kommer måneden etter at juli-tallene viste hvor hardt SAS ble rammet av pilotstreiken. Selskapet opplevde at over 600.000 passasjerer forsvant fra juni til juli.

SAS hadde en passasjeryield (inntekten per fløyet passasjerkilometer) på 0,99 svenske kroner. Det er svakere enn både juli (1,05 svenske kroner) og juni (1,16 svenske kroner).

Selskapet hadde en fyllingsgrad på 78,7 prosent i august, noe som er 3,5 prosentpoeng lavere enn i juni.

– Det totale antallet passasjerer påsivkres negativt av pilotstreiken som ledet til lavere billettsalg i perioden, sier van der Werff onsdag.

Da selskapet i slutten av august la frem kvartalsresultatet kom det frem at det anslår å ha tapt rundt 1,4 milliarder svenske kroner på den 15 dager lange streiken.

I tillegg fortsetter konkursbeskyttelsesprosessen i USA med full styrke. Selskapet har i løpet av den siste måneden sikret finansiering for å klare seg gjennom den svært dyre domstolsprosessen.

– Vi fortsetter å gjennomføre vår restruktureringsplan, SAS Forward, som vil lede til at SAS blir et finansielt stabilt flyselskap, sier van der Werff.