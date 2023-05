Største børsutslag på flere år etter tallslipp

Det har vært høye topper og dype bunner for Oslo Børs-selskapene i resultatsesongen. Aksjeutslagene er de største på over tre år, ifølge Paul Harper i DNB Markets.

SKEPTISK TIL AKSJEMARKEDET: Paul Harper i DNB Markets.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det har nok vært en del nervøsitet i forkant av tallene, sier Harper til E24.

De fleste Oslo Børs-selskapene har nå vært i ilden med resultatrapportene for første kvartal, og tallslippene har utløst en rekke kraftige kursbevegelser.

Les på E24+ Sindre Heyerdahl: Klokken tikker mot børsfall

Ifølge Harper har medianendringen medianendringenMedian er den midterste verdien i et tallsett, og viser hva som er en vanlig verdi i tallsettet. opp eller ned på rapporteringsdagen, altså størrelsen på svingningen, vært på 5,9 prosent.

Det er det største utslaget siden tredje kvartal 2019, viser statistikken han har sammenstilt.

– Stor reaksjon

– Jeg tror en del var redd for at det skulle komme veldig dårlige tall og var posisjonert for det. Når det ble helt ok, eller bedre enn ventet, fikk man en veldig stor reaksjon.

Ifølge Harper har aksjene på Oslo Børs gitt en medianavkastning på 0,3 prosent den dagen selskapene la frem resultater.

Men bak det tallet har det altså vært store utslag i de enkelte aksjene.

Les på E24+ Uenighet om shippingaksje: – Rett og slett for billig

Blant aksjene med de dypeste bunnene var bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen som stupte 19 prosent på tallslippet i mai og databrikkeselskapet Nordic Semiconductor som ramlet 18 prosent.

Robotlagerselskapet Autostore bykset derimot 22 prosent, mens IT-selskapet Crayon hoppet 17 prosent.

– Det var nok en short-skvis short-skvisEn shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller må kvitte seg med posisjonen. Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som ofte fører til en betydelig kursoppgang. i tillegg, en turbovariant av det – for det var mange aksjer som var shortet i forkant, sier Harper om Autostore.

– Mulighet

Forvalter Martin Mølsæter har merket seg at kursutslagene er større enn vanlig.

– Jeg ser på det som en spennende mulighet til å handle aktivt, sier han.

Mølsæter trekker frem det USA-noterte solselskapet Daqo som et eksempel. Det er en aksje han har hatt i porteføljen i lengre tid.

– Tallene kom inn en del under konsensus, men på call kom det frem at det var fordi selskapet hadde holdt igjen salgsvolum og heller solgt ekstra mye i begynnelsen av neste kvartal.

– Ledelsen kom også med en del annen positiv informasjon. Da kunne jeg kjøpe mange aksjer før markedet og i åpningsminuttene mens kursen falt flere prosenter. Kursen endte opp mer enn fem prosent, sier han.

Martin Mølsæter forvalter blant annet fondet First Generator.

Det har vært flere kurshopp enn kursfall på rapporteringsdagen for de amerikanske børsselskapene, ifølge Nordea Asset Management.

I gjennomsnitt har kursoppgangen vært på 0,8 prosent.

Blant de mest største selskapene utmerker Microsoft seg med oppgangen på 7,2 prosent på talldagen, mens Apple steg 4,7 prosent, Facebook-eier Meta hoppet 13,9 prosent og storbanken JPMorgan klatret 7,6 prosent.

I motsatt ende stupte Tesla 9,7 prosent og Amazon falt 4 prosent.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier at analytikerne har økt prognosene for hva selskapene skal tjene i 2023.

Oppjusteringen er liten, men det normale er det motsatte – en nedjustering av estimatene, ifølge Næss.

– Det er litt av mysteriet. For det skulle være et tungt år. Det er en stund siden sentralbankene begynte å sette opp rentene, og da er det meningen at folk skal handle mindre og da skal bedriftene måtte slite.

Les også Ferd lemper ut Sats-aksjer

– Vanskeligere senere på året

Her hjemme har resultatsesongen vært «absolutt godkjent», er konklusjonen til Harper. Han følger det norske markedet tett.

– Det var sikkert mange som fryktet at det kunne bli litt stygt, men det har det ikke blitt når vi på tallene i forhold til forventning og hvordan estimatene er endret i etterkant, sier han.

Les også Forvalter med nytt flyveddemål

Harper trekker frem at det fortsatt var sterk vekst i global økonomi i første kvartal, pluss at prisveksten var høy, slik at den nominelle veksten i økonomien fortsatt var «unormalt sterk».

– Sånn sett er det ikke så vanskelig for selskapene å levere inntjening når man har såpass sterk medvind. Jeg tror det blir vanskeligere senere på året, når det er noe lavere inflasjon og sannsynligvis litt svakere vekst i økonomien enn i starten av året.

– Det blir gradvis tyngre når vi kommer lenger ut i året, tror han.

– Forsiktig pessimist

DNB Markets anbefaler kundene en undervekt i aksjer, altså mindre aksjer i porteføljen enn normalt.

– Vi synes prisingen er forholdsvis dyr, når man tar med i beregningen at rentene er vesentlig høyere enn det har vært på en god stund.

Meglerhuset ser ikke noen åpenbare utløsende faktorer for et større aksjefall på kort sikt, med et mulig unntak for gjeldstaket i USA, men mener at investorene får dårlig betalt for å ta risikoen ved å kjøpe aksjer nå.

– Det er mer risk/reward risk/rewardDen potensielle gevinsten sett opp mot den potensielle risikoen i en aksje enn at vi er redde for at det skal smelle når som helst. Men når det er forholdsvis sent i syklusen er risikoen for at det dukker opp noe uventet, noe høyere enn ellers, sier Harper.

– Jeg er forsiktig pessimist for øyeblikket.