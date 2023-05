USAs sentralbank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) hever styringsrenten nok en gang.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell har tidligere uttalt at Fed er villige til å gjøre det som skal til for å få ned prisveksten til to prosent over tid.

Den amerikanske sentralbanken setter opp styringsrenten i USA med 0,25 prosentpoeng.

Det nye rentenivået i verdens største økonomi ligger nå i intervallet 5–5,25 prosent.

Dagens renteøkning er den tiende i rekken, og kommer etter forrige renteøkning i mars på 0,25 prosentpoeng.

Sentralbanken har satt opp renten i store, hyppige sprang i forsøket på å tøyle en skyhøy prisvekst. Det skal skje ved at høyere renter demper aktiviteten i økonomien, og i neste omgang demper prispresset.

Rentekomiteet gjentar fra tidligere at de nøye vil overvåke innkommende informasjon og vurdere implikasjonene for pengepolitikken.

De understreker også nok en gang at banksystemet er «sterkt og motstandsdyktig».

Samtidig har de droppet setningen «noen ytterligere innstramninger kan være passende» fra tidligere pressemeldinger. Flere amerikanske medier, deriblant Wall Street Journal, tolker dette som en mulig pause i rentehevingene.

Usikkerhet rundt bankkaos

Det har i forkant vært knyttet spenning til hva sentralbanksjefen vil si om bankkrisen som har rammet markedene de siste månedene.

Mandag kom nyheten om at amerikanske myndigheter har stengt First Republic Bank, og at USAs største bank, JPMorgan Chase, vil betale 113 milliarder kroner for å ta over banken.

First Republic Bank er den nest største banken som har kollapset i USA, etter Washington Mutual som gikk konkurs under finanskrisen i 2008.

Dette er samtidig den tredje bankkollapsen i USA siden mars, da Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank gikk konkurs som følger av at kundene tok ut penger for raskt.

Det er nå knyttet stor spenning til hvordan bankkollapsen vil gå utover lokal- og regionalbankene i USA fremover.

Etter forrige rentebeslutning i mars sa sentralbanksjef Powell at Fed var forberedt på å bruke alle mulige verktøy for å opprettholde trygghet, soliditet og effektivitet i banksystemet.

Powell sa også at Fed ville foreta en intern gjennomgang av hvordan de har taklet krisen, og jobbe for at det aldri skjer igjen.

Veksten i økonomien dempet seg

I referatet fra det forrige rentemøtet pekte Fed på at prognosene for økonomien inkluderte en «mild resesjon» som starter senere i år. Deretter venter sentralbanken at økonomien vil hente seg inn igjen de påfølgende to årene.

Flere av medlemmene i rentekomiteen oppga at effektene av bankuroen på økonomisk aktivitet og prisvekst førte til at de senket sine rentevurderinger.

Etter forrige rentemøte har det også kommet tall som viste at den økonomiske aktiviteten var svakere enn ventet i første kvartal.

Veksten dempet seg til 1,1 prosent i årets første kvartal, ned fra 2,6 prosent i fjerde kvartal. På forhånd var den ventet å dempe seg til 1,9 prosent.

Nedgangen skyldtes hovedsakelig mindre investeringer, og ble bare delvis motvirket av økt forbruk og en oppgang i eksporten.

Inflasjonen holder seg høy

PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure), sentralbankens favorittmål på prisveksten i USA, dempet seg til 4,2 prosent i mars, ned fra fem prosent i februar.

PCE-kjerneinflasjonen, som ser bort fra mat- og energipriser, landet på 4,6 prosent.

Samtidig kom lønnsveksten i USA inn på 1,2 prosent i første kvartal, opp fra 1,0 prosent i fjerde kvartal.

Målet til USAs sentralbank er å holde prisveksten stabil på rundt to prosent over tid.

