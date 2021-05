Bill Gates og kona Melinda skal skille seg

Det opplyser Microsoft-grunnleggeren i en Twitter-melding.

Bill og Melinda Gates, her i 2017. Vis mer byoutline JULIEN DE ROSA / EPA

Etter 27 år er ekteskapet. De to står bak stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation.

Det er verdens største private veldedighetsstiftelse, med verdier for 46,8 milliarder dollar, skriver Forbes. Formålet med stiftelsen er å forbedre global helse og å tilrettelegge for likere muligheter for verdens befolkning.

I 2020 skal stiftelsen ha donert over 300 millioner dollar til kampen mot pågående pandemien.

Bill Gates har gjennom tiden donert Microsoft-aksjer verdt 35 milliarder dollar til fondet.

I Twitter-meldingen skriver Bill Gates at de to kommer til å fortsette å jobbe sammen om stiftelsen.

Microsoft-grunnleggeren ble milliardær i 1986 og er i dag nummer fire på Forbes’ liste over verdens rikeste.

De siste årene har han trukket seg mer og mer ut av Microsoft. I dag sitte han på 1,37 prosent av IT-gigantens aksjer, ifølge CNBC. Disse har en markedsverdi på over 26 milliarder dollar. CNBC skriver at det ikke er klart hvordan skilsmissen kommer til å skje fra et økonomisk perspektiv.

